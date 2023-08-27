劉德華藝術展獲95歲白雪仙捧場 讚華仔是有德行的藝人

劉德華花9個月時間籌備、首次與五位當代藝術家林于思、許倬爾、黃玉龍、梁子程和黎意雄合作的藝術展 「1/X劉德華的藝術空間」日前(25日)正式開幕。華仔邀請了不少圈中友好到埸分享這份喜悅，包括仙姐白雪仙、四太梁安琪、陳善之、朱玲玲、李克勤、林家棟、姜皓文、陳家樂和洪天明夫婦等。

仙姐一口答應

前輩仙姐由陳善之陪伴到場，他表示：「當仙姐收到大會邀請，第一時間便答應下來，並跟他說華仔喺香港藝人之中很有德行的一位，不停開創自己，今次又跟不同藝術家合作，給自己和大家機會表達自己的創作。私底下仙姐也跟他們一家人很投緣。原本寶珠姐也想到來觀賞，但因坐骨神經不適，所以未能出席。其實今次事前華仔並不知道仙姐會出現，所以這天仙姐的出現給華仔一個大驚喜和支持！」