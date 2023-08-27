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娛樂
2023-08-27 18:00:00

劉德華藝術展獲95歲白雪仙捧場 讚華仔是有德行的藝人

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劉德華開藝術展，獲95歲白雪仙捧場。

劉德華開藝術展，獲95歲白雪仙捧場。

劉德華花9個月時間籌備、首次與五位當代藝術家林于思、許倬爾、黃玉龍、梁子程和黎意雄合作的藝術展 1/X劉德華的藝術空間」日前(25)正式開幕。華仔邀請了不少圈中友好到埸分享這份喜悅，包括仙姐白雪仙、四太梁安琪、陳善之、朱玲玲、李克勤、林家棟、姜皓文、陳家樂和洪天明夫婦等。

仙姐一口答應

前輩仙姐由陳善之陪伴到場，他表示：「當仙姐收到大會邀請，第一時間便答應下來，並跟他說華仔喺香港藝人之中很有德行的一位，不停開創自己，今次又跟不同藝術家合作，給自己和大家機會表達自己的創作。私底下仙姐也跟他們一家人很投緣。原本寶珠姐也想到來觀賞，但因坐骨神經不適，所以未能出席。其實今次事前華仔並不知道仙姐會出現，所以這天仙姐的出現給華仔一個大驚喜和支持！」

劉德華開藝術展，獲多位圈中人如姜皓文、陳家樂等捧場。 劉德華開藝術展，獲多位圈中人如朱玲玲、關之琳等捧場。 劉德華開藝術展，獲多位圈中人如林家棟、吳卓曦、姜皓文等捧場。

周家蔚獲華仔生日祝福

洪天明則專程帶太太周家蔚去見偶像華仔，為她送上生日驚喜，華仔悄悄地在她耳畔說了一聲「生日快樂」，超級華迷陳家樂還未踏入會場，已在門口急不及待模仿華仔放置在門口的擺設人像pose。當走進其中一個小舞台展區時，隨着現場播放的音樂節拍模仿華仔舞步跳起舞來，全程投入。而姜皓文對於大隻佬的紙雕嘆為觀止的說：「沒想到用紙張也可以將大隻佬傳神的活現眼前。」

 

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