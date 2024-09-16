劉德華闊別六年 12月回歸紅館舞台辦20場跨年個唱

劉德華今年暑假穿梭內地八個城市，由7月5日啟航上海、廣州、北京、南京、成都、杭州、重慶、深圳，巡唱至本月9日圓滿完成36場演唱會，每一站的演出都給華仔和觀眾留下了美好的回憶。

劉德華巡唱的終站香港，今日宣布共舉行20場演出，不僅與觀眾歡度聖誕，更一起倒數迎接2025，來一次久違的跨年狂歡。華仔也期待重返紅館舞台開騷，並說：「今年幾個重要節日，在舞台上跟大家歡度，感謝大家陪我過節，我會盡情享受每一個時刻。」剛完成的36場內地巡唱，在觀眾的支持下得到熱烈迴響。簡約的舞台設計但內藏不同的機械裝置，將舞台造成不同的空間。華仔的傾情演出及真情剖白，讓大家既興奮又感動，留下無數難忘回憶，也成為網上焦點話題。大家熱議的場面有：上海灘背景的浪漫愛情歌舞劇；《中國人》演出中，奪目的神獸與舞龍藝術裝置，將傳統文化象徵與現代舞台藝術完美結合，場面震撼人心；勁歌熱舞medley亦higg爆全場。相信接下來的巡唱中，越戰越勇的華仔會繼續為大家送上更多精彩的演出，創造更多難忘的回憶。