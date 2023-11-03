劉德華領軍金像人馬展開警毒生死對決 《潛行》定檔1月上映

由劉德華監製，金像最佳攝影關智耀執導的新片《潛行》，定於2024年1月11日上映。電影集合八位金像巨星演出，包括金像影帝劉德華、金像影帝林家棟、金像提名彭于晏、金像影后劉雅瑟、金像影帝任達華、金像影帝鄭則仕、金像男配角姜皓文、金像提名劉俊謙，以及備受矚目的演技派新星談善言和朱鑑然。今日，電影釋出了定檔預告片和海報，率先揭露戲中精彩內容！故事圍繞一場警方和毒販集團之間的正邪對決，情節充滿陰謀和鬥智鬥力，同時呈現出連場動作場面。

《潛行》全新預告達一分鐘，開場由兩位金像影帝劉德華和林家棟在車廂內展開對話，二人慨嘆時代變遷，並意識到世界變得複雜。然而，畫面一轉，一連串驚險刺激的動作場面接踵而至，爆破槍戰、公路追車等，讓觀眾目不暇給，屏息凝視！劉德華在預告中，亦展現角色林陣安的多重面貌，泰然掌控大局，同時也顯露其充滿心計和陰謀一面，一句「我就係林陣安，我就係老闆！」為角色增添更多神秘感，亦跟劉德華以往的角色形象截然不同，為觀眾帶來驚喜。至於彭于晏和劉雅瑟則分別飾演悍探和林陣安的妻子，在戲中扮演重要角色，左右正邪之爭大局！首張曝光的海報展現《潛行》戲中的緊張氣氛，林陣安的大頭側面不經意顯露著難以言喻的痛苦和隱藏的秘密。而身後一班手下就整裝待發，一場生死搏鬥隨即展開！