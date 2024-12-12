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娛樂
2024-12-12 18:48:49

劉德華香港演唱會｜中環展現壁畫打卡牆 20場個唱下星期紅館啟動

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劉德華香港演唱會｜中環展現壁畫打卡牆 20場個唱下星期紅館啟動

劉德華短休後，連日來已為香港個唱展開排練。

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劉德華舉行《今天…is the Day》巡迴演唱會，香港站將於本月17日重踏闊別6年的紅館舞台，展開20場跨年個唱，與fans共度聖誕、新年佳節。為迎接演唱會來臨，贊助商與本地藝術家皮忠合作，以華仔演唱會海報為藍本，於中環荷李活道創作演唱會主題壁畫，好讓廣大市民和Fans打卡，預先感受演唱會氣氛。

華仔早前短休後，連日來已為香港個唱展開排練，包括歌曲和舞蹈綵排，完全投入狀態之中。而香港演唱會內容會否與之前52場的有所不同？會否來個香港站限定版演出？相信觀眾都十分期待。問到經過52場的表演後，今次香港站的演出心情會否輕鬆些？華仔坦言：「不會呀！因為對我來說每場演出都一樣緊張。今次20場所選唱的歌曲大部份以廣東歌為主，其實以我個人售票的演唱會來說，我是首次唱三面台，相信跟Fans的互動氣氛可以更集中。」

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劉德華透露香港站的歌單以廣東歌為主。 劉德華透露香港站的歌單以廣東歌為主。

不會接收任何花籃

演唱會舉行在即，為凝聚一股演唱會熱，本地藝術家皮忠用大膽的冷暖混色和其標誌性的筆觸，以狂野筆法勾勒的抽象音樂元素融入劉德華肖像，在呼應演唱會主題的同時，打造極具視覺衝擊力的作品，讓一眾歌迷打卡拍照之餘，並可近距離欣賞畫作中豐富的細節。主題壁畫由日起至202512日中午12點於中環荷李活道74PMQ對面展現。

此外，行善最樂，演唱會主辦單位表示華仔今次演唱會將不會接收任何花籃，呼籲各方友好將這份心意化作善心，捐款去「劉德華慈善基金」，大家欣賞演唱會之餘亦可以幫助有需要的人士，一舉兩得。另外，演唱會將準時晚上815分開始 ，除夕晚（1231日）則會延至當晚9時半才開show

中環荷李活道有華子演唱會主題壁畫，讓廣大市民和Fans盡情打卡。 中環荷李活道有華子演唱會主題壁畫，讓廣大市民和Fans盡情打卡。 劉德華20場香港演唱會將於下星期啟動。

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