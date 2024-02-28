劉德華《紅毯先生》香港如期開畫 將隱婚墮馬經歷搬上大銀幕

勾起不少回憶

《紅毯先生》幕前幕後聚集一班跟華仔甚有淵源的拍檔，戲中飾演劉偉馳的妻子，是相隔超過20年再度合作的林熙蕾，另外飾演經理人的單立文近年鮮有大銀幕演出，剛巧華仔跟兩位合作的電影都是影迷至今難忘的經典賭片，相信定必勾起集體回憶。

至於電影的掌舵人就是內地鬼才導演寧浩，華仔2006年投資寧導的荒誕喜劇《瘋狂的石頭》，電影一鳴驚人，令寧浩成為炙手可熱內地導演，二人相識多年，華仔今次終於首度擔鋼主演對方的作品，他坦言最初對這個呈現影圈光怪陸離的故事，的確有點擔心，並謂：「因為電影真的是一個很奇怪的方向，又很荒謬，這到底整件事情，他想要達到甚麼結果呢，原來導演只是想分享，他在這個娛樂圈所面對的的事情，他也想問劉德華，你面對的事情是這樣嗎，我也不敢說，也不好說，那所以我們整個劇本就是，好像兩個人經過了那十幾年，面對的市場，然後把它變成一個真實的故事，好像是一種偽紀錄片的感覺。」寧浩貫徹過往反諷作風，戲中斗膽將華仔現實生活搬到電影入面，包括墮馬、隱婚的情節等，藉此諷刺演藝圈各種荒謬。而華仔都大膽接受導演安排，直言今次演出的方法，跟過往作品大相逕庭。「其實今次我用一個不是在演戲的心態，而是好好的去用自己的心情，就是用劉德華的心情，去面對劉偉馳的人生，這是另外的一種態度去演戲，因為以前可能就是，不要把自己當作劉德華，自己應該從角色的那個角度，去想那件事情，現在反而不是，是劉德華如果你經歷了那個人的人生，你是怎麼選擇，這是一個不同的角度。」華仔又講到他本身對戲中某些情節都有異議，但最後被導演說服，他稱：「譬如說在戲裏面喝酒，我不會喝酒，我永遠保持清醒，我曾經叫導演修改，但他說這是一部電影，是劇情，他只是想知道如果劉德華碰到這個，他會用甚麼態度，我說我不會，我完全不會讓他從開始的時候會發生，但他不改，那我就要用另外的一個角度去看看，去感受一下。」