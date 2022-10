現年33歲的加籍華裔男星劉思慕(Simu),去年憑主演的Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)成功竄紅,名利雙收,不過早前他在IG上貼出有關心理健康的文章,並坦言為《尚氣》亦付出巨大的代價,透露在一年間一口氣接拍了五部電影,並出了一本回憶錄,忙碌行程令他幾乎沒有時間呼吸,就連感情方面也不太如意,劉思慕自爆失戀,親證跟早前出雙入對的緋聞女友、Netflix電影《高中無限期》(Senior Year)混血女星Jade Bender分手收場。

近日,劉思慕收拾心情到賭城拉斯維加斯出席活動,此行亦於當地吃喝玩樂,既睇騷又享受陽光,見他在IG上載當地曬太陽照片,半裸大騷肌肉,六嚿腹肌及fit爆體形更引來網民熱烈討論。