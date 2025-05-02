劉愷威驚喜現身顏值逆齡上升 《甜孫爺爺》相隔20年Re-U

現年50歲的劉愷威自2005年拍畢劇集《甜孫爺爺》後便離開了TVB，並轉戰內地發展，其後他憑內地劇《千山暮雪》火速爆紅，成為一線小生，更於2013年和2014年的福布斯中國名人榜中，分別名列第49位和第19位 ，非常厲害。近日，劉愷威低調返港，在內地成為頂流男演員的他未有忘本，更相約《甜孫爺爺》的「媽媽」陳秀珠和兩個「細佬」方力申和陳宇琛見面，相當重感情。



《甜孫爺爺》「一家人」多年後相聚，勾起網民不少回憶，陳宇琛在社交網分享三兄弟重聚的合照，見劉愷威穿上恤衫西褲，保養得宜，依然靚仔，陳宇琛表示：「《甜酸爺爺》係我第一部主演戲劇組嘅連續劇（繼四葉草之後，但四葉草其實係綜藝組嘅青春偶像劇），更加有幸同超級前輩、戲劇大師 - King Sir 鐘景輝先生合作。當年我哋係飾演20幾歲嘅3個兄弟，而家我哋都升Le到40歲。」他再逐一介紹兩位阿哥：「大阿哥 Hawick 其實係我由細識到大嘅好朋友，佢一直都係我哋鄰居中最可靠嘅大哥哥，一向都好識得照顧人，品學兼優。二阿哥 Alex ，雖然演我哥哥，但其實佢細過我，當時我喺英國讀大學返嚟香港放暑假，透過共同嘅朋友/佢嘅港大同學認識。好多人同我講有個好似我爸爸，游水好勁嘅靚仔，我一定要識佢。因為我係獨子，所以好似多咗個細佬。今次大家認真坐低傾計，感覺大家各自成長好多，感恩有呢兩個兄弟。」最後，陳宇琛還透露是次聚餐由方力申請客。



而「媽媽」陳秀珠亦有帖文寫道：「相隔20年终於和三位皇亞哥共度歡聚時光，大亞哥依然成熟穩重， 二亞哥繼續為他擁有的游泳學校努力工作 ，三亞哥就身兼多項職務令製作多樣化，衷心希望他們在家庭和工作都達至心中所想， 所求 ，所愛，Love U All。」