劉曉慶74歲生日前夕被揭出軌 男友眾多曾驚爆一腳踏八船

年屆73歲的內地著名女星劉曉慶，明天將迎來74歲生日，不過今日內地網媒卻率先送上厚禮，8月曾爆出四度離婚的她，原來早在2015年已經出軌，更被公開跟姦夫的調情錄音對話，消息一出今日衝上內地微博熱搜。

劉曉慶從影多年，拍過不少經典的影視作品，80年代可算是她演藝事業的巔峰期，憑電影《芙蓉鎮》奪得金雞、百花雙料影后；及至1995年主演的劇集《武則天》，令劉曉慶登上另一次事業高峰。今年8月，劉曉慶傳出四度離婚，內地狗仔媒體「懂瓜呱」爆料，有位神秘知情人透露，劉曉慶早在2015年就有婚外情，與一名比她年輕20多歲的資深攝影師秘密交往好幾年。