劉松仁執導音樂劇《利瑪竇》 上健康．旦分享創作點滴 阿姐拍片支持

劉松仁(松哥)執導的音樂劇《利瑪竇》，將於本月載譽重演，早前他亮相「旦哥」鄭丹瑞的YouTube頻道「健康‧旦」，大談箇中點滴。說到《利瑪竇》一劇的緣起，松哥說是受年少時的啟蒙導師——恩保德神父所托，兩人關係亦師亦友，神父對松哥有著無限信任與支持，將導演一職交給從未執導過舞台劇的他，而松哥受托後便放下影視工作，全心投入製作此劇。

最後《利瑪竇》亦不負所望，首場公演本打算於演員謝幕後便完結，怎料觀眾拍手拍到不願離場，令幕後團隊不好意思不上台謝幕。《利瑪竇》由香港男歌手王梓軒，與新加坡女歌手兼舞台劇演員陳潔儀領銜主演，松哥提到與梓軒的相識契機，是拍攝電視劇《華麗轉身》，當時仍是新人的梓軒，經松哥指導下，成功「一Take過」完成一幕難度頗高的崩潰戲，松哥自此認定梓軒演戲才能。松哥一開始邀請梓軒參與音樂劇時，《利瑪竇》仍屬沒有薪金的業餘製作，但梓軒依然願意不計酬勞去幫忙，令松哥十分感動。