劉松仁74歲不言休 罕有受訪：我自己行緊最後階段

日前，松哥以導演身份聯同男主角王梓軒齊齊受訪，是次三度公演更加入數十人管弦大樂隊及100位中學生參與演出，王梓軒說：「自從上兩次公演之後，我哋有機同唔同學校交流，所以今次松哥趁今次畀多啲學習嘅機會佢哋，先有呢個合作。」至於管弦樂部分，松哥坦言向來有這個概想，只因冇錢未能成事：「而家機玄巧合邀請到現場演奏樂隊，我希望觀眾可以更加投入，享受成個戲嘅精神。」另外，由於主導音樂劇《利瑪竇》的恩神父去年離世，松哥透露將加入紀念環節，大讚對方為香港貢獻良多。

問到為何會執導傳奇人物利瑪竇的音樂劇？松哥笑稱「好奇怪」，雖然與恩神父深交多年，但對方從未邀請他作任何演出：「佢知道我唔係好做教會嘅嘢，因為我好怕hard-sell。」10年前，恩神父首次邀請松哥演出舞台劇《流芳濟世》，原本已有4齣戲在身的他，根本冇暇演出：「點知4部戲都同我講要延後，可我冇得推啦，於是就開始第一次同佢合作。5年後，佢叫我做導演，我乜都唔識，好彩有好多人幫我，第一個我就搵梓軒，嗰時乜都未有㗎。」過程中，松哥專心一致做好準備，從未為責任而產生壓力，他說：「Journey！旅途就係你不停咁行，只要你肯行，你就會逢遇，咁你就會一路行落去。」相反被松哥點名做男主角的王梓軒表示：「松哥初初叫我研究個戲，我榮幸之至，但係松哥叫我演利瑪竇，我係好耐都冇答應。好大壓力喎，我何得何能？後來就係行咗先，最重要唔係我或者我嘅感受，最重要係件事喺大家心入面有個影響。」王梓軒感激由籌備至演出期間，松哥經常指導他，同時亦令他更相信自己：「如果安排咗大家一齊做，而你覺得自己唔值得，你係嘥咗人哋時間，係唔可以容許呢樣嘢。松哥提點我，我係用個好感激嘅心，如果佢唔提我，我就好驚㗎啦，即係冇得進步。」他更分享過程中最大的得着，遇到問題不應該視之為「障礙」而是「練習」，並指：「有問題，即係你要去解決，呢個係令你向前嘅，但係你當問題係一幅牆嘅話，就會好怯，你會企咗喺度。」

陳潔儀任女主角

《利瑪竇》的旅程的確充滿美麗的相遇，先有王梓軒，還有女主角陳潔儀（Kit）。松哥用「得意」形容Kit的加入，他透露原本已經有女主角：「個戲由業餘變咗職業，監製叫我搵個再有份量啲（女主角），我話唔得，人哋喺我最艱難嗰時答應我。」最後，原定的女主角主動辭演，於是松哥找來鄧卒雯：「點知佢話你唔應該搵我，佢就介紹佢好朋友阿Kit。」松哥更隆重其事親自飛往新加坡與Kit接洽：「講晒成件事、講劇情，講咗幾個鐘，咁佢去廁所，佢話喺廁所聽到首歌，好似有把聲話『你要做呀』，嚇到佢即刻應承我，好好笑。我直頭覺得係神蹟！」

至於劇中王梓軒要從20多歲的利瑪竇，一直演至50多歲，期間涉及多個造型的變化，最令觀眾們驚喜的，是梓軒將乎從未離開舞台，但卻在短時間內轉換多個造型。兩人笑住表示是他們的magic（魔法）。談到排練過程，梓軒指松哥每次都加入一同練習，即使還未正式綵排：「嗰啲即興練習都好，所有嘢松哥都一齊玩，嗰刻有冇劇本都好，成個團隊就已經喺度。」松哥坦言非常享受創作與排練的過程：「真係好有力量，我哋演電視，係透過電視打入觀眾個心入面，影響你，舞台劇係成班一齊影響啲觀眾，好一致，好強勁嘅能量。每次我都睇到喊，唔知點解好感動。」雖然如此，松哥卻從未想過參演其中：「我淨係想做觀眾，我唔鍾意演戲㗎，講出嚟都好笑，我唔係享受演戲嗰啲人嚟。（但係你演咗40年喎？）係呀，唔通唔使食咩？哈哈哈。」梓軒此時突然爆小秘密，指《利瑪竇》有機會以演唱會形式呈現，屆時有「利老竇」（利瑪竇爸爸）的角色，至於角色誰屬，請大家自行猜想。