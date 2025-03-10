劉浩龍佛山開騷與JW合唱 化身為唱跳歌手大晒肌肉

《劉浩龍「思覺失調20」巡迴演唱會 – 佛山站》早前假佛山嶺南明珠訓練館圓滿結束。演唱會以師兄經典歌曲「思覺失調」為整個流程故事主軸，並分為三部分：沉溺、釋放、療癒，將內心深處的掙扎與渴望，巧妙地融入每一個音符之中，用音樂向大家訴說靈魂故事。首部分以師兄多年來經典情歌作貫穿，如：《記得》、《緋聞男友》、《神呀！求求讓我睡》等，更聯同JW（王灝兒）合唱觀眾耳熟能詳的歌曲《滄海遺珠》，18年後再度和女嘉賓以合唱型式呈現給樂迷，令在場觀眾大呼驚喜。

師兄還化身為唱跳歌手，接連唱出《師兄》、《重口味》、《餓狼傳說》等，以一連串快歌熱舞炒熱全場氣氛，尾段更大晒肌肉，展示努力健身之成果，令全場樂迷大叫興奮。