劉穎鏇《超能使者》港版小丑女造型亮相 鬧導演死蠢舊片被翻炒遭批無禮

劉穎鏇（Tiffany）有份於TVB熱播劇《超能使者》出演柯翠屏Open姐，與陳山聰有感情線。劉穎鏇於劇內以港版小丑女造型亮相，觀眾一致讚好；不過有網民於討論區翻炒節目《學是學非》片段，直指劉穎鏇私底下態度差：「劉穎鏇真人好X寸，記得有段片偷拍，X晒面。」

片段中，劉穎鏇係被攔住採訪而遲到，之後又被安排要讀出冗長嘅化學名字，不過因中文不佳多次NG，被導演多番質疑和挑剔，甚至刪對白。劉穎鏇當時委屈到嗚咽表示唔想再拍落去：「我唔識中文，你即時要加資料我都需要少少時間，我唔明點解責怪我，講到好似係我唔啱，I don't understand！咁我中文係唔好，咁算點？不如我呢一集唔好拍，我拖累你哋，我唔想拍，你哋當我冇出現過啦，好冇？我有努力去做，但係佢怪責我遲到，將啲責任推晒畀我」；又忍唔住鬧導演：「so stupid（正死蠢）」。

劉穎鏇直言去年發生呢件事係因為當時態度不佳，又解釋是指當時年少無知、經驗唔夠多、個人唔夠成熟等，表示拍完後有立刻向導演、監製和幕後團隊道歉。對於劉穎鏇當時嬲爆反應，網民們分成兩派，一組認為劉穎鏇態度有問題，擺阿姐款，認為唔識中文唔係大晒，而且講嘢把聲又係好刺耳；而另一組網民就表示明明自己無做錯卻被誤會，會嬲都係正常。

《超能使者》劇照

《超能使者》劇照

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影片截圖

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原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載