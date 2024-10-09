劉美娟張崇德恩愛23年 自爆拍拖一日即求婚

劉美娟接受新城漢陽主持的「詩歌有Guide」錄音訪問，與張崇德結婚20多年的劉美娟，在節目上分享跟崇德的相識經過，又大爆跟對方拍拖僅一天，崇德便向自己求婚，兩人在同年年尾便拉埋天窗，而漢陽則擔任伴郎，可見漢陽跟崇德和劉美娟的友誼相當深厚。

漢陽在節目上笑指當年覺得劉美娟和張崇德大欖都扯唔埋，但兩人原來相當合拍，婚後至今仍相當恩愛，劉美娟表示：「我同崇德都覺得係大欖都扯唔埋，我係演員，佢係唱歌，真係冇諗過，但好感恩，當初我有個拍拖超過十年的男朋友，分手後認識咗崇德，但唔係我主動去認識，我要視為結婚對象先會去開始，之後祈禱同神講要畀我就畀我。」