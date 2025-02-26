劉翁夫婦任評審 冀年青人拓展國際視野

劉翁夫婦早前應國際獅子總會中國港澳303區之邀，為全港中學短片拍攝比賽擔任評審，頒獎禮於本月15日在香港灣仔東美中心進行，同場還有為該活動擔任大使的2020年度香港小姐競選「友誼小姐」得主鄺美璇。比賽最後十強得獎學生均能獲得遊學獎學金，出外參加國際其他獅子會地區的 青年交流營。

全港中學短片拍攝比賽中學組十強及青少獅組三強的得獎學生，大會主席唐榮昌、第 25 屆國際獅子會青年營及交流計劃大會主席梁佩瑜、國際獅子總會中國港澳 303區總監沈顏、國際獅子會前國際理事文錦歡、上屆總監陸嘉暉、第二副總監袁秀齡現場共同出席和見證。

全港中學短片拍攝比賽已於2024年11月至2025年2月進行，主題為「Cultural and Arts of Hong Kong & Macau」。短片拍攝及決賽匯報語言為英文，目的讓本港中學生認識港澳文化，拓展國際視野，體驗外國生活，並成為旅遊大使，代表香港到外國參加國際性交流營，說好香港故事。本次比賽獲得香港英文中學聯會、香港中文中學聯會、香港津貼中學議會及香港青年獎勵 計劃支持，獎學金總值高達約十萬元，參賽人數比往年增加並達數百人。

國際獅子總會中國港澳 303 區主辦國際獅子會青年營及交流計劃，自 1962 年以來，在全球100 多個城市為青少年提供了無數的交流機會。而今年第25屆的計劃亦已全面啟動，將於6月份舉辦夏令營，匯聚世界各地的優秀青年在香港、澳門及首都北京參加為期三星期的交流團。

在接下來六月舉辦的國際交流活動中，得獎同學將可參觀文化古蹟，進行社區服務，到訪中國企業了解國家發展，並與中港大學生進行深度文化交流，以營造一個鼓勵個人成長、文 化欣賞和國際合作的環境，培養青少年成為具有全球視野、文化交流以及領導力的未來領袖。