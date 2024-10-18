劉詩昆孫穎到日本演出 與坂本龍一愛女坂本美雨同場

《照亮你生命》慈善音樂會在東京順利舉行，除了有著名音樂家劉詩昆與太太孫穎出席外，坂本龍一的女兒坂本美雨更擔任演唱會嘉賓。劉詩昆在音樂會上彈奏了坂本龍一的名曲《Koko》，讓一眾嘉賓沉醉於迷人景致和浪漫意境當中。 孫穎高興表示：「音樂會已在前天完滿結束，第一次在東京做一個沈浸式音樂會，可與觀眾近距離整接觸，整晚氣氛很好。在個程中，很感恩得到很多朋友的支持，尤其在與日本團隊溝通的一環，促使成功於短時間籌備到這個盛放活動！」孫穎透露去視察場地的時候，只有這一天檔期可供選擇，更要立即拍板決定。由於不想錯失大好機會，因此當機立斷確定了日期。

孫穎說：「起初我們知道坂本龍一的女兒坂本美雨是演唱會嘉賓，一個設計師朋友便提議演奏坂本龍一的《Koko》，是他在高中時候所創作，我覺得真的很動聽！」本來劉詩昆也不太熟這曲目，但真正表演的時候卻能充分發揮，盡顯國際大師級風範。 此外，孫穎的姨甥仔到日本留學多時，在音樂會上用日文自彈自唱了一段《秋意濃》。孫穎亦即興以琵琶用彈奏的方法跟他配合，出來的效果很好，帶動了現場整體氣氛。

音樂會當中有一個小環節，是替孫穎兒子天天慶祝生日，大會準備了一個小蛋糕，大女蓓蓓就很興奮地霸佔了中間位置。由於蓓蓓太矮，孫穎續把她抱了在鋼琴上，之後就不得了！整個C位都給霸佔，弟弟天天無論站在什麼位置，也難以抗衡家姐的光芒。其實當天不是天天的正日生日，因此他們會再跟天天補切一個蛋糕，不再讓家姐站中間。因為當年貝貝的一歲生日舉行了盛大慶祝派對，所以孫穎怕弟弟誤會不被重視，其實都不是有心的！

在籌備音樂會期間，孫穎夫婦二人經常要往來日本，期間順道讓貝貝參與當地的遊學營，讓他學習不同地方的文化及增廣見聞。然而在過程中也發生了小插曲，在籌備音樂會前一陣子，大女貝貝得了肺炎先返香港入院接受治療，孫穎夫婦二人無法陪同，雖然很擔心也沒法子，她形容為「眼淚在心裡流」。每天靠視訊跟女兒聯繫，鼓勵她早日康復，出院那天幸好有婆婆公公陪同，非常感恩。 是次要遠赴東京舉辦音樂會，籌備和溝通上都花了很多時間，比平常的多好幾倍努力。孫穎非常感謝大夥兒的幫忙，當中包括國內國外的好友們，一同幫忙成就這件美事。她也很感恩雖然箇中有少許波折，卻有驚無險，讓她更有信心往後於不同地方繼續做音樂會。