劉詩昆獲兩寶貝慶祝85歲壽辰 太太孫穎推出新書雙喜齊賀

國寶級鋼琴家劉詩昆本月8日迎來85歲生日，一班師生好友齊集他跟太太孫穎於銅鑼灣開辦的PALLAS音樂學院，舉行一場別出心裁的「彈彈琴·談談情」演奏會，邀請一眾學生與音樂家段俊與段劍新父子、韓蕊岭等，在場演奏音樂與獻唱為劉詩昆祝壽，場面溫馨洋溢。

演奏會由孫穎一手包辦，他們的小寶貝蓓蓓(貝貝)與天天(添添)當然也有出席，劉老師見徒弟學有所成，加上兩位心肝寶貝也在場為他慶祝，開心不已。演奏會後，貝貝推出生日蛋糕，劉詩昆即走到鋼琴前彈奏激昂版生日歌，大家一起高唱，將全晚的氣氛推至高峰。