劉詩昆84歲一家四口度情人節 孫穎自爆連炒三家傭

年屆84歲的鋼琴大師劉詩昆，與孫穎相差37載的父女戀開花結果，自誕下大女劉蓓蓓（貝貝）與小兒子劉天天，從二人世界到四人同行，劉氏用心培育一對子女，日前見兩夫妻拖着大女兒貝貝，孫穎背着天天，一家四口在中環碼頭出海度歲，樂也融融。當日一家身旁未見家傭隨行，孫穎直言家中本來有四名外籍家傭，早前在美國時其中三人因失職先後被「炒魷」，現只剩一人，她說：「因為時代太快，要培訓嘅我情願培訓我囡囡，佢哋實在刺激到我神經，試過沖涼向小朋友用凍水照頭淋，有時自己做體力攰少少，全職帶小朋友仲可以享受溫馨。佢哋唔係虐待，係冇用心，我真係好心痛，不過我唔驚，之後都會請返，都算係一種好好嘅歷練。」