劉詩昆84歲再做老竇 三段婚姻第二任妻子傷害最深

國家級鋼琴大師劉詩昆以84歲之齡再當爸爸， 47歲的「琵琶公主」孫穎在社交平台宣布再添一子，並取名劉天天。劉詩昆一生經歷了3段婚姻，孫穎是他第三任太太，首任太太是中共元老葉劍英的女兒葉向真，二人育有囝囝劉曉迎，第二任太太蓋燕與他亦有一子名為Benny。

劉詩昆於1939年在天津出世，年幼時已被鋼琴神童，父親是歌唱家，他在劉詩昆3歲時已逼他學琴。年僅10歲的劉詩昆已贏得全國少年兒童鋼琴比賽冠軍，17歲首次出國參加匈牙利「李斯特國際鋼琴比賽」得第3名，19歲到莫斯科參加世界頂尖的「第一屆柴可夫斯基國際鋼琴比賽」，勇奪亞軍。 他在一個音樂會上認識了首任太太，並誕下劉曉迎，未幾遇上文化大革命，劉詩昆被批鬥抄家，為免影響妻兒，只好離婚。他早年在訪問用遺憾二字形容這段婚姻，感慨因政治問題而結束，但離婚後，大家保持友好關係。劉曉迎亦遺傳了他的音樂細胞，80年代畢業於中央音樂學院，現長居北京。

與 蓋燕反目收場 第二任太太蓋燕比劉詩昆年輕21年，劉詩昆一次到齊齊哈爾演出時，與蓋燕認識並墮入愛河。他們於89年結婚，兒子Benny在96年出世，但兒子因為蓋燕的關係，父子關係一般，甚少見面。有指當劉詩昆申請蓋燕來港後，女方的態度大轉變，最後雙方更因財失義，對簿公堂，離婚收場。 據知，女方一直挪用劉詩昆的財產，儘管劉詩昆當時經營不少音樂學校，但收入竟然是每月二萬月，就連分紅也沒有，最後更發現學校的收入全都無入公司的帳戶，於是決定結束所有學校。劉詩昆當時稱一直信任對方，但及後發現女的從來只當他是來港的橋樑，賺錢的工具，並用「專橫霸道，蠻不講理」形容第二任太太。