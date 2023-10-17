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娛樂
2023-10-17 19:39:01

劉詩昆84歲再做老竇 三段婚姻第二任妻子傷害最深

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劉詩昆再做爸爸，認真有心有力。

國家級鋼琴大師劉詩昆以84歲之齡再當爸爸， 47歲的「琵琶公主」孫穎在社交平台宣布再添一子，並取名劉天天。劉詩昆一生經歷了3段婚姻，孫穎是他第三任太太，首任太太是中共元老葉劍英的女兒葉向真，二人育有囝囝劉曉迎，第二任太太蓋燕與他亦有一子名為Benny

 

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劉詩昆於1939年在天津出世，年幼時已被鋼琴神童，父親是歌唱家，他在劉詩昆3歲時已逼他學琴。年僅10歲的劉詩昆已贏得全國少年兒童鋼琴比賽冠軍，17歲首次出國參加匈牙利「李斯特國際鋼琴比賽」得第3名，19歲到莫斯科參加世界頂尖的「第一屆柴可夫斯基國際鋼琴比賽」，勇奪亞軍。

他在一個音樂會上認識了首任太太，並誕下劉曉迎，未幾遇上文化大革命，劉詩昆被批鬥抄家，為免影響妻兒，只好離婚。他早年在訪問用遺憾二字形容這段婚姻，感慨因政治問題而結束，但離婚後，大家保持友好關係。劉曉迎亦遺傳了他的音樂細胞，80年代畢業於中央音樂學院，現長居北京。

劉詩昆與第一任太太育有一子，劉曉迎同時也是有名的書法家。

蓋燕反目收場

第二任太太蓋燕比劉詩昆年輕21年，劉詩昆一次到齊齊哈爾演出時，與蓋燕認識並墮入愛河。他們於89年結婚，兒子Benny96年出世，但兒子因為蓋燕的關係，父子關係一般，甚少見面。有指當劉詩昆申請蓋燕來港後，女方的態度大轉變，最後雙方更因財失義，對簿公堂，離婚收場。

據知，女方一直挪用劉詩昆的財產，儘管劉詩昆當時經營不少音樂學校，但收入竟然是每月二萬月，就連分紅也沒有，最後更發現學校的收入全都無入公司的帳戶，於是決定結束所有學校。劉詩昆當時稱一直信任對方，但及後發現女的從來只當他是來港的橋樑，賺錢的工具，並用「專橫霸道，蠻不講理」形容第二任太太。

劉詩昆第二任太太蓋燕。

視雙方為靈魂伴

至於第三任太太孫穎，二人本屬師徒關係，他們年齡相差36年，但雙方溝通零隔閡。劉詩昆因上段的婚姻，令他一度考慮不會再婚，但明言遇到孫穎之後，才明白感情是甚麼，並曾謂「我找到孫穎以後，我覺得整個人生，特別是人生中的愛情、婚姻劃了一個最完滿的句號，現在已離不開她，除了感情，還有親情和愛情，我所做的一切都離不開她，做甚麼也會告訴她，每天不在一起，我們會打很多次電話，一、兩小時便會打給她。

孫穎則認為雙方的感情在藝術世、現實世界都建立了深原感情，劉詩昆是她靈魂伴，並讚男方無論生活幾艱難，仍會好童真去面

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