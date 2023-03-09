劉詩昆84歲生日舉行藝術展 兩歲愛女貝貝跳舞助興超搶鏡

國寶級鋼琴家劉詩昆昨天84歲生日，適逢是三月八日國際婦女節，在這個屬於天下女性的大日子，劉老師與太太孫穎在火炭御龍山私人藝術館舉行了「春回大地 藝術重啟」的藝術展覽。

邀貴賓出席 藝術展

劉詩昆、孫穎與兩歲多的女兒劉蓓蓓（貝貝）昨天一同現身藝術展，劉老師精神抖擻，一身西裝配全球只有一對的Dior閃石皮鞋，劉老師一見到大家便笑說：「這雙鞋子是王征從日本空運過來送我的，很漂亮吧！」藝術展以畫作與音樂融和的理念，展館滿是名畫與及劉老師的音樂經典珍藏，數十位賓客參加展覽會，包括著名畫家黃永玉兒子黃黑蠻。現場還有演奏表演環節，嘉賓包括劉老師20年前的學生蔡威力，還有黃乃威、賴佩琳與濮小博等，孫穎更從鋼琴藝術學院Pallas選出幾位優秀學生們的畫作，配以鋼琴演奏表演，一場藝術文化交流會圓滿舉行。劉老師也即場彈奏《月光奏嗚曲》，最後，劉家的一班家傭更穿上印尼傳統服載歌載舞，由孫穎彈琴伴奏，女兒貝貝也一同跳舞，向爸爸送上創新的心意，全場賓客也開心得拍爛手掌。