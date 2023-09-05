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娛樂
2023-09-05 13:20:57

劉鑾雄停資助生活費 黎彼得仍心存感激 拒續約TVB 與許冠傑黃子華此情不再

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黎彼得既是填詞人，又參演電影及電視劇愛·回家之開心速遞等

黎彼得既是填詞人，又參演電影及電視劇愛·回家之開心速遞等

73歲的綠葉演員兼填詞人黎彼得，去年因為入院做「通波仔」心臟手術，被TVB安排「休息」。但本身在《愛．回家之開心速遞》演豹叔嘅Peter哥，出院後未獲重返劇組，即使多次致電TVB高曾勵珍求助都不獲理會。手停口停之下，黎彼得經濟拮据。幸富商劉鑾雄主動資助Peter哥手術費及生活費，契仔黃宗澤Bosco、同事鍾志光等人亦出手幫忙，協助佢度過難關。同TVB關係轉差之後，Peter哥亦索性唔續約。

黎彼得既是填詞人，又參演電影及電視劇愛·回家之開心速遞等 黎彼得既是填詞人，又參演電影及電視劇愛·回家之開心速遞等 黎彼得既是填詞人，又參演電影及電視劇愛·回家之開心速遞等 黎彼得既是填詞人，又參演電影及電視劇愛·回家之開心速遞等

近排黎彼得接受傳媒專訪，睇落精神狀況好好，佢透露大劉劉鑾雄已經暫停資助，但Peter哥依然心存感激，仲話當日大劉俾佢嘅錢多於佢一年生活費。黎彼得稱前妻多年前「走佬」，令他要獨力撫養兒子而工作繁忙，父子關係麻麻，平時鮮有溝通。兒子今年34歲，正在南京讀中醫，Peter哥仍希望財政上照顧好個仔。

黎彼得在唐伯虎點秋香飾演華太師府老師，他亦在武狀元蘇乞兒、破壞之王與周星馳合作。 黎彼得在唐伯虎點秋香飾演華太師府老師，他亦在武狀元蘇乞兒、破壞之王與周星馳合作。 黎彼得在唐伯虎點秋香飾演華太師府老師，他亦在武狀元蘇乞兒、破壞之王與周星馳合作。

黎彼得︰人哋係子華神，我係人，點溝通呀？

父子關係有問題之餘，黎彼得同曾經好友許冠傑及黃子華，關係都難復當年。黎彼得曾為許冠傑多首名作譜詞如浪子心聲、財神到等，兩人經常一齊通宵達旦創作。Peter哥相信因此令許太懷疑佢哋去玩，而Sam哥當年都向佢提過太太「詐型」。黎彼得相信即使有機會見面，大家都冇嘢好講，即使許冠傑請佢去睇演唱會，自己都唔會出席。Peter哥對於當年同許冠傑共同締造嘅佳績仍然津津有味，又認為可一不可再。

至於黃子華同Peter哥因為拍劇而熟稔，有時會傾通宵，但近年已經冇聯絡。黎彼得仲話「而家人哋係子華神，我係人，點溝通呀？」

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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