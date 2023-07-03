劉鑾雄囝囝劉仲學推桌遊助基層 大劉：全力支持發展興趣

富商劉鑾雄與陳凱韻(甘比)的兒子劉仲學，設計的桌上遊戲《Arctic Party》正式開賣，劉鑾雄、甘比與大女劉秀樺、兒子劉仲學，今日於皇室堡為《WINDSOR Board Game Party》活動舉行揭幕，更招呼一班基層兒童，率先試玩多款桌上遊戲。攝影：林俊源

劉鑾雄盼兒子發展興趣

活動上劉仲學旗下品牌「BJ Games」聯乘「Jiuga Games」打造的《Arctic Party》，由即日起在《WINDSOR Board Game Party》率先公開發售及開放試玩，甘比與劉仲學今日更親臨現場與玩家交流心得。

劉仲學又即場送贈其《Arctic Party》予慈善組織苗圃行動的受助兒童之外，也準備了小量親筆簽名版本的《Arctic Party》供支持者選購。他又誠意邀請所有玩家就《Arctic Party》給予寶貴意見，將會送出小禮物以示感謝。對於兒子首次主理品牌，以及為樂善好施，劉鑾雄說：「一定全力支持他，發展自己的興趣。」



