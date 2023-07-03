劉鑾雄囝囝劉仲學推桌遊助基層 大劉：全力支持發展興趣

富商劉鑾雄與陳凱韻(甘比)的兒子劉仲學，設計的桌上遊戲《Arctic Party》正式開賣，劉鑾雄、甘比與大女劉秀樺、兒子劉仲學，今日於皇室堡為《WINDSOR Board Game Party》活動舉行揭幕，更招呼一班基層兒童，率先試玩多款桌上遊戲。攝影：林俊源
劉鑾雄盼兒子發展興趣
活動上劉仲學旗下品牌「BJ Games」聯乘「Jiuga Games」打造的《Arctic Party》，由即日起在《WINDSOR Board Game Party》率先公開發售及開放試玩，甘比與劉仲學今日更親臨現場與玩家交流心得。
劉仲學又即場送贈其《Arctic Party》予慈善組織苗圃行動的受助兒童之外，也準備了小量親筆簽名版本的《Arctic Party》供支持者選購。他又誠意邀請所有玩家就《Arctic Party》給予寶貴意見，將會送出小禮物以示感謝。對於兒子首次主理品牌，以及為樂善好施，劉鑾雄說：「一定全力支持他，發展自己的興趣。」
桌遊獲好評 大劉喜出望外
問到甘比有沒有為兒子的設計提供意見，她說：「自從《WINDSOR Board Game Party》這個活動於 6月中公布以來，我們看到網上有很多正面的留言，私下也收到一些鼓勵說話、捐贈建議及合作方案，真的很感謝大家。我們保證會從善如流，繼續推廣桌上遊戲及舉辦更多有意義的活動。如果大家有理想的方案，請隨時與我們聯絡，共襄善舉。」劉仲學亦稱：「如同之前承諾，我早前已將《Arctic Party》贈予參加劉鑾雄慈善基金『生活援助計劃』的家庭，希望能帶給他們快樂。萬萬沒想到這個遊戲獲得他們不俗的評價，實在令我喜出望外，也為我的創作之路打下一支很大的強心針。為了令下一個作品更加完善，希望大家不吝給予寶貴意見。」