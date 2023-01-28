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娛樂
2023-01-28 11:03:01

劉鑾雄慈善拍賣珍藏愛馬仕包包 估價逾1,600萬港元

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劉鑾雄慈善拍賣珍藏愛馬仕包包 估價逾1,600萬港元

大劉慈善拍賣77個珍藏愛馬仕包包。

劉鑾雄一向被譽為世界級的愛馬仕手袋收藏家，這次罕有地將其諸多珍品之中的一小部分割愛，希望轉讓予品味高雅的同好。在77件珍品之中，包括估價高達200萬港元的鑽石白金扣鱷魚皮Birkin手袋及其他限量版手袋，合共估價高達1,631萬港元。劉鑾雄秉承樂善好施的一貫作風，拍賣所得的部分收益將撥捐慈善用途。

今季Luxury Edit拍賣系列欣呈收藏之道 ：劉鑾雄珍藏絕品手袋 (第一部分) 將於2023130日至29日在網上舉行。 本系列合共77件專家精心挑選的拍品，向時尚歷史致敬。來自時裝界傳奇人物 Jean-Paul Gaultier 的設計（包括冬季的完美之選: 限量版 Shearling Teddy Kelly 35及每日必備的經典配搭: 限量版 So Black Kelly 35 ）繼續俘獲時尚史上和愛馬仕收藏家心中的特殊地位，特別是最迷人的——鑽石鉑金包。在這次拍賣中，不僅有一個 - 而是6個絕妙的鑽石柏金包。不同尺寸和顏色的柏金包，與鑲嵌鑽石的18拉白金金屬件完美搭配。在30公分柏金包上，僅是鎖就由約68.418拉白金組成，並鑲嵌有40顆白色圓形明亮式切割鑽石。袋身的金屬扣上則鑲嵌了200多顆鑽石，總重約10克拉。對於此珍藏的重要性，環球手袋及配飾部主管夏蓮美說:「劉鑾雄先生的手袋收藏非常有遠見。過去二十年塑造手袋歷史的重要限量版都可以在這個系列中找到。」

愛馬仕電光藍色亮面灣鱷皮30公分柏金包，配鑽石拼18K白金金屬件，2014年 估價：500,000 - 700,000 HKD 愛馬仕玫瑰糖果色亮面灣鱷皮小牛皮20公分迷你凱莉包一代，配鍍金金屬件，1997年 估價： 300,000 - 500,000 HKD 愛馬仕沙色Evergrain小牛皮24公分Constance包，配鍍金金屬件，2012年 估價：60,000 - 80,000 HKD 愛馬仕仙人掌綠色啞光短吻鱷皮35公分柏金包，配鍍鈀金屬件，2014年 估價：150,000 - 260,000 HKD 愛馬仕石墨色亮面尼羅鱷皮25公分柏金包，配鍍鈀金屬件，2009年 估價： 260,000 - 350,000 HKD
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