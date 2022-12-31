劉鑾雄發聲明否認與呂麗君復合 : 請大家不要誤信網路打手

劉鑾雄2016年登報表示與前女呂麗君已於2014年正式分手，情斷8年，日前他被拍到與呂麗君在三名保鏢護駕下，驚現自己地頭銅鑼灣皇室堡，引起不少舊情復熾的揣測。對此，今日（31日）大劉就發聲明澄清，指對於近日有媒體明示或暗示，意指我與呂麗君(現改名為呂姵霖）復合一事，並非屬實，為免引起大家的誤會，本人 劉鑾雄認為必須要作出以下澄清，以正視聽：

1. 最近因呂小姐有困難，有事相求，本人為免小朋友受到影響的關係，遂與呂小姐達成商業協議。當日呂小姐只是在本人位於皇室堡的寫字樓簽署相關商業交易文件，然後在沒有相約之下一同乘搭電梯離去，並不是呂小姐與本人相約逛商場，在此之前，本人與呂小姐已多年沒有見面。

2. 上述有關交易純屬商業性質，並不構成本人對呂小姐任何財政照顧或支持。

3. 對於近日媒體出現網路打手，故意散佈謠言，不僅誤導公眾，亦對本人及本人家人造成滋擾，本人覺得有必要作出澄清。

4. 本人於2016年與陳凱韻結婚，亦早已將絕大部份名下財產作出處理，以防日後他人作出任何無理訴訟，所作一切無非為保障陳凱韻及家人，避免日後有人為一己私利，興風作浪。

5. 本人重申，本人與呂小姐除了作為小朋友的父母親外，並無任何關係，亦絕對不想有任何關係，請大家不要誤信網路打手不實傳聞，作出無謂的聯想或揣測。

6. 本人自2014年與呂小姐分手後，不相往來，是次作出此聲明，實屬逼不得已，為免他人乘機招搖撞騙。