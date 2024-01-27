劉雅瑟挑戰做跳唱歌手 感慨拍MV比演戲難勁多

三料影后劉雅瑟近日進軍樂壇，與有「越南第一美女」之稱的芝芙推出合唱歌《跟我做自己（FOLLOW ME）》。曾參加音樂選秀節目並獲得季軍而入行的雅瑟原來一直暗藏一個歌手夢，她說︰「我終於可以以一個歌手的身份再一次錄自己的歌，可以聽到我自己唱歌，然後可以拍MV，看到我自己跳舞，我覺得一切都很神奇，就感覺圓了我小時候的一個夢想。」

劉雅瑟坦言小時候一直都想成為一個組合，所以這次便請來芝芙跟她一起，同時，歌曲也延續了二人去年在綜藝節目《乘風2023》的合作舞台，全力出發的Girl Power是二人身上的共同點，以此揭開了她們想要通過音樂輸出的明確態度，獨立、勇敢、努力，在迎面外界的曲解和不同聲音下，「跟我做自己」都有一種變身成為引領者鼓舞更多人對當下的打破，無懼外界，勇敢做自己，「我跟她之前在《乘風》也有過合作嘛，然後我們兩個就是有默契一點，所以這次特別邀請她，我希望她能夠有機會多來中國，也希望自己有機會可以去越南。」