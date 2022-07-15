劉雅瑟爭金像獎最佳女主角 獲任達華大讚演技無懈可擊 

憑電影《智齒》入圍今屆香港電影金像獎「最佳女主角」的劉雅瑟，日前獲影帝任達華為她擔任攝影師，於中環遊走街拍，以行動為小師妹的「影后之戰」打氣。

任達華拍攝地點選址中環石板街，希望可以等雅瑟更加了解香港嘅特色，他表示，「我特登揀呢個地方，因為上面有好多唔同嘅顏色，我亦都用咗啲綠綠地嘅光，另一個模式係用一個菲林嘅模式，企圖將張相拍得佢好有性格。」任達華更大讚雅瑟的演技：「喺《智齒》入面佢嘅表現係無懈可擊！我亦都祝福佢希望佢可以攞到影后。佢係一個好好嘅演員，雅瑟獨特嘅性格係其他演員唔能夠複製。」

不過原來這次街拍並非雅瑟跟任達華的首次合作，雅瑟表示：「最近拍攝電影《潛行》是第一次跟華哥合作，而華哥幫我拍照片當然也是第一次。真的非常開心能讓華哥這樣的前輩幫我拍攝照片，很感謝華哥對我的寵愛。」她又謂合作之前對任達華的印象一直停留在各種電影的角色，而且很佩服他演甚麼像甚麼，坦言一簽進公司就一直期待能跟他演戲。

距離金像獎舉行的日子愈來愈近，雅瑟坦言有點緊張，「之前每一次被人問，我都貌似沒有甚麼感覺。但臨近了，反而有一點緊張，緊張是因為我很久沒有參加過公開大場合的活動了，這樣隆重的盛會，不知道應該做甚麼、說甚麼、手往哪裏放，哈哈。」

除此之外，片約不斷的雅瑟，八月將會返回內地，跟有「宇宙最強」之稱的甄子丹拍攝《天龍八部之喬峰傳》，得到多位大前輩垂青，雅瑟謙虛地說：「其實也還好，就是這半年可能剛好在香港，所以就接演了兩部戲。之後我當然也希望會有更多戲找我，我也希望這一次離開會很快再回來香港拍戲。」