劉青雲唔敢與許冠文比較 對黃子華冇提名感可惜 自爆與郭譪明心有靈犀「情侶裝」

劉青雲與莫文蔚(Karen)及南韓女歌手CL今日現身中環出席名錶新舖開幕活動，主持剪綵儀式。青雲受訪時表示，首隻收藏的腕錶是由太太郭謁明所送的生日禮物，視為至愛的珍藏，不過問到哪年的生日禮物，他就笑言，「好多年前啦！」他自言也有禮尚往來送手錶給太太，認為手錶耐用適合作禮，雖說是珍藏，也會視乎場合偶爾也配戴，「所有東西要拎出來用才有價值。」

青雲坦言兩夫妻也會戴情侶錶，笑言與太太心有靈犀，時常會不經意地穿情侶裝出街，「有時你見穿同一款衫，無理由你去換衫，通常同色但男女唔同款。」至於會否與太太一齊行紅地毯，他就表示未決定，但太太即使不出席也會為他準備戰衣。

談到憑《爸爸》角逐香港電影金像獎和亞洲電影大獎影帝，他笑言必定要對自己有信心，最希望與角逐最佳女配角的谷祖琳和最佳新演員的蘇文濤「一家三口」獲獎，「當然希望《爸爸》的演員獲獎，因為大家都付出好多，但其他演員如游學修或其他電影工作者都盡了最大努力，也希望作品有好成績。」至於亞洲電影大獎與日本演員長塚京三和韓國演員崔岷植角逐影帝，他相信入圍者的演出都有水平，獲獎就開心冇獎也不會太失落。