劉青雲新片《爸爸》以享和街少年弒母殺妹案為藍本 家破人亡睇到心噏

第37屆東京國際電影節將於10月28日至11月6日舉行，日前公布嘅入圍名單之中，由香港導演翁子光自編自導、劉青雲及谷祖琳主演嘅新作《爸爸》將參與主競賽單元，並於電影節進行全球首映。
《爸爸》嘅故事啓發自2010年7月嘅荃灣享和街弒母殺妹案，案情指一名15歲少年喺深夜突然用刀殺害媽媽及12歲妹妹，行兇後少年走到街上再打電話自首。警察到達兇案現場，喺屋企附近經營通宵茶餐廳嘅爸爸先得知噩耗……2年後，行兇少年承認2項誤殺罪，被判入小欖精神病中心接受無限期醫院令。精神科醫生診斷指，少年犯案時患有精神分裂。根據多年前報導，行兇少年父親即使面對家破人亡嘅傷痛，仍表明會原諒兒子，而且一周會探望多次，只希望個仔可以康復出院，到媽媽及妹妹墳前拜祭及認錯。
《爸爸》嘅海報亦喺近日曝光，選取嘅劇照中劉青雲鬍鬚花白神情落寞，同新聞報導所見嘅故事主人翁有幾分相似。另外單係睇預告片，就已經感受到戲中爸爸嘅難過同壓抑，令人聯想到當日青雲演《大時代》被丁蟹害到家破人亡嘅慘況。劉青雲近年拍過唔少警匪大片，今次嘅角色同以往設定有所不同，加上由擅長處理奇案故事嘅翁子光創作，令影迷相當期待。而片中另一關鍵角色嘅行兇少年，就會由新人蘇文濤主演，相信佢有一定演戲水準先會被相中。
根據多年前報導，行兇少年父親即使面對家破人亡嘅傷痛，仍表明會原諒兒子
今次係事隔6年再有港片出戰東京電影節，而今屆競賽電影評審團主席由梁朝偉擔任，評審團成員更包括杜琪峯等多位影人。
原文刊登於 電影LOL