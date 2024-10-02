劉青雲新片《爸爸》以享和街少年弒母殺妹案為藍本 家破人亡睇到心噏

劉青雲飾演一夜間失卻摯親嘅茶餐廳東主

第37屆東京國際電影節將於10月28日至11月6日舉行，日前公布嘅入圍名單之中，由香港導演翁子光自編自導、劉青雲及谷祖琳主演嘅新作《爸爸》將參與主競賽單元，並於電影節進行全球首映。

《爸爸》嘅故事啓發自2010年7月嘅荃灣享和街弒母殺妹案，案情指一名15歲少年喺深夜突然用刀殺害媽媽及12歲妹妹，行兇後少年走到街上再打電話自首。警察到達兇案現場，喺屋企附近經營通宵茶餐廳嘅爸爸先得知噩耗……2年後，行兇少年承認2項誤殺罪，被判入小欖精神病中心接受無限期醫院令。精神科醫生診斷指，少年犯案時患有精神分裂。根據多年前報導，行兇少年父親即使面對家破人亡嘅傷痛，仍表明會原諒兒子，而且一周會探望多次，只希望個仔可以康復出院，到媽媽及妹妹墳前拜祭及認錯。