劉青雲新片《爸爸》被網民惡意狠批垃圾 導演翁子光嬲爆反擊：我們只需要公正對待

由劉青雲和谷祖琳合演、翁子光執導的電影《爸爸》，以2010年「荃灣享和街弒母殺妹案」作為故事藍本，電影自上映以來贏得不少口碑，更入圍東京電影節競賽單元。合演一家人的谷祖琳、蘇文濤，早前更大讚影帝劉青雲很用心地跟他們相處，務求真正化身「爸爸」讓電影更動人、更傷痛。而導演翁子光亦預先透露看完這套電影後，除了沉痛之外，可能更多是感到釋懷，因為會有「有人明白我」的感覺。

不過，電影日前卻受到一位網民的負評，該網民在社交網留言寫道：「睇左預告，劇情全無新意，沉悶，唔使入場睇都知係垃圾，唔推薦。」翁子光昨日（5日）就在fb 貼出該網民的留言，並嬲爆表示：「不想作太多無謂揣測，也不明白點解會有些人帶著偏見/ 憤怒的情緒，連電影也沒看就想置人於死地。」然後，他懇請大家看過電影的觀眾朋友去說真心話。 希望大家看過又喜歡《爸爸》的朋友到Hong Kong Movie購票平台app上評論及評分；最後，他表示：「我們只需要公正的對待，任何電影也是。」不少網民都紛紛留言表示已經購票以行動支持《爸爸》，並安慰翁子光不應介意網民的一句留言，而抹煞自己的努力，就連蕭定一都留言表示：「唔使介懷、呢個世界好多呢啲人」。《爸爸》昨日正式在港開畫，首日票房破100萬港元，加上早前上映的優先場，累積票房已達192.8萬，成績不俗。