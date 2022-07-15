劉青雲疫下停工對住郭藹明：我娶咗個好女人 拍《神探大戰》為韋家輝吊威也玩急流

30年前的神劇《大時代》，撮合了劉青雲與韋家輝這對夢幻組合，兩人從電視小框跳上大銀幕，每次合作都為觀眾帶來驚喜。自2009年的《再生號》後，兩人在新作《神探大戰》再度攜手。青雲在新戲中大騷神級演技，更要應付連場動作，甚至吊威也玩急流，這被韋家輝眼中深不見底的演員，原來因疫情被停工約一年，其間曾想過從此不演戲。青雲回想與太太郭藹明留家抗疫的日子，結婚24年的他笑言：「睇清楚原來娶咗咩人，當然是娶了個好女人。」

讚青雲好厲害 相隔逾10年再合作，韋家輝首拍重型動作戲，當然要找最信任的拍檔劉青雲，他表明，「我覺得不應太便宜他，對觀眾來講，一向都知這位演員叻，今次會否再叻啲？一定要你估唔到才滿意。」青雲形容《神探大戰》是無得推的電影，「起初也擔心今次會遇到甚麼？後來我漸發現，其實我向來都是演這些角色。」青雲演的李俊查案時，經常身兼探員與罪犯於一身，不時自言自語，他坦言，「角色好複雜，同一場戲想很多次，甚至會想劇本沒有寫的，去到現場就可交出不同的演法，會較豐富。」反覆思考再跟韋導深入討論，對方清晰冷靜的分析，往往為青雲帶來新啟發，「每次拍完韋生的戲，會思考一些改變，會有所學習，知道自己演出犯了甚麼錯誤，其實拍很多戲也會這樣，但從韋生身上，特別清楚明白。」

膽顫心驚跳水渠 今次青雲除了腦部大開發，還要應付連場動作戲，從廟街飛車追逐、暴雨下跳渠、船上槍戰爆破墮海，青雲要上天下海，「最辛苦是跳海之後，穿了5、6件衫，時間長了，衣服濕了變重，即使穿了救生衣都開始沉。」而最令他膽顫心驚的是跳渠，雖然大水渠場景加了電腦特效，但他確實要在內地的真急流場景拍攝，他半說笑指，「由於上方有個湖，開了水閘，洪水沖下來就無法站穩，所以我做了很奇怪的事，吊著威也來拍，否則冇人能救我，我停不了，直接沖返香港！」對韋家輝來說，最深刻是廟街追逐和尾段的大爆炸，尾段的重頭戲拍了約20日，「我很慶幸拍了廟街，雖然拍實景好難，因為經過這幾年疫情，拍街景好難，我好鍾意以前港產片很真，衝入去就拍實景，現在已不太可能。」