劉青雲疫下停工對住郭藹明：我娶咗個好女人 拍《神探大戰》為韋家輝吊威也玩急流

30年前的神劇《大時代》，撮合了劉青雲與韋家輝這對夢幻組合，兩人從電視小框跳上大銀幕，每次合作都為觀眾帶來驚喜。自2009年的《再生號》後，兩人在新作《神探大戰》再度攜手。青雲在新戲中大騷神級演技，更要應付連場動作，甚至吊威也玩急流，這被韋家輝眼中深不見底的演員，原來因疫情被停工約一年，其間曾想過從此不演戲。青雲回想與太太郭藹明留家抗疫的日子，結婚24年的他笑言：「睇清楚原來娶咗咩人，當然是娶了個好女人。」
讚青雲好厲害
相隔逾10年再合作，韋家輝首拍重型動作戲，當然要找最信任的拍檔劉青雲，他表明，「我覺得不應太便宜他，對觀眾來講，一向都知這位演員叻，今次會否再叻啲？一定要你估唔到才滿意。」青雲形容《神探大戰》是無得推的電影，「起初也擔心今次會遇到甚麼？後來我漸發現，其實我向來都是演這些角色。」青雲演的李俊查案時，經常身兼探員與罪犯於一身，不時自言自語，他坦言，「角色好複雜，同一場戲想很多次，甚至會想劇本沒有寫的，去到現場就可交出不同的演法，會較豐富。」反覆思考再跟韋導深入討論，對方清晰冷靜的分析，往往為青雲帶來新啟發，「每次拍完韋生的戲，會思考一些改變，會有所學習，知道自己演出犯了甚麼錯誤，其實拍很多戲也會這樣，但從韋生身上，特別清楚明白。」
膽顫心驚跳水渠
今次青雲除了腦部大開發，還要應付連場動作戲，從廟街飛車追逐、暴雨下跳渠、船上槍戰爆破墮海，青雲要上天下海，「最辛苦是跳海之後，穿了5、6件衫，時間長了，衣服濕了變重，即使穿了救生衣都開始沉。」而最令他膽顫心驚的是跳渠，雖然大水渠場景加了電腦特效，但他確實要在內地的真急流場景拍攝，他半說笑指，「由於上方有個湖，開了水閘，洪水沖下來就無法站穩，所以我做了很奇怪的事，吊著威也來拍，否則冇人能救我，我停不了，直接沖返香港！」對韋家輝來說，最深刻是廟街追逐和尾段的大爆炸，尾段的重頭戲拍了約20日，「我很慶幸拍了廟街，雖然拍實景好難，因為經過這幾年疫情，拍街景好難，我好鍾意以前港產片很真，衝入去就拍實景，現在已不太可能。」
夢幻組合互動創作
兩人從加入TVB相識至今，韋家輝習慣「飛紙仔」創作，青雲不但能將他腦海的構思演繹出來，更是為他帶來驚喜的創作夥伴，「當日子久了，漸漸發覺這演員(青雲)就像你其中一部分。」他回想拍《鬼馬狂想曲》(2004年)的片段，「有場打麻雀的戲，不知如何拍，大家討論能否吞下一隻麻雀，就即吞下去，不是純粹由你編劇，而是他跟你一起創作，當然還有鎮宇等互動的創作。」儘管經過歲月洗禮，閱歷漸豐，但韋家輝有時自覺沒長大，「雖然去到一把年紀，但也不覺自己好老，像仍是停留在《大時代》的時候。(劉：我們唔照鏡就冇事。)如青雲有個小孩子活在內心，所以才能演『方展博』，又如我和杜生(杜琪峯)，骨子裡都沒有長大，但大家要遇到熟朋友，才會把內心的細路釋放出來。」
青雲諗過唔再拍戲
從寂寂無聞到成為影帝，經歷成長成名，青雲坦言，有時會自以為是，有時又自覺甚麼也不是，但自覺始終沒有改變，惟持續逾兩年的疫情，讓他深有感悟，「接近一年沒工作，而且要留在屋企，不似以前可以出街，我從沒試過咁長時間對住郭藹明，睇清楚原來娶咗咩人……當然是娶了個好女人，我真的檢討自己對家庭的了解，以前經常返工，唔知道自己的東西放在哪裡，現廚房物品、吸塵機等全部都識用。」他坦言，雖是不太情願，但也算追回陪伴家人、問候父母的時間。問他懷念拍戲的日子？「其實起初沒諗工作，因為全副精神放在防疫上，留意疫情、口罩、洗手、擔心家人出事，反而想過會否從此唔拍戲，後來開始有時間去睇電視劇，發現自己始終是做這行，除了演戲我已沒其他才華，不是要跟人比較或攞獎，而是相信自己可以做得更好。」至於兩人可會再合作？韋家輝笑言，青雲甚麼戲也可演，當然會找他演戲，面對疫下低沉的社會氣氛，不排除拍喜劇。
文：Grace 攝：[email protected]
髮型：Peter Cheng(韋家輝) 化妝：Chi Chi Li(韋家輝) 場地：駱克道81號