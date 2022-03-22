劉鳴煒疑宣布再婚 新劉太5年前已主動出擊？

富商劉鑾雄(大劉)與前妻寶詠琴所生的長子劉鳴煒，今早(22日)他在社交平台上載一張男女恩愛相擁的合照，雖然只寫著「05/03/2022」，未有加以解釋，但有不少人留言「congratulation」送上祝福，包括傅明憲、李臻等，相信是宣布再婚的消息。

雖然相片只見背影，但身穿西裝的男方跟劉鳴煒相似，穿白色套裝的女方，手上拿住花球，而兩人背後的玻璃門窗則貼了「囍」字，另一位站在側邊的女士拍掌恭喜，估計是證婚律師。劉鳴煒沒有透露太太的名字，而他去年被爆跟簡雪忻(Joyce)在銅鑼灣拍拖，新任劉太疑是Joyce。