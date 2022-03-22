劉鳴煒疑宣布再婚 新劉太5年前已主動出擊？

富商劉鑾雄(大劉)與前妻寶詠琴所生的長子劉鳴煒，今早(22日)他在社交平台上載一張男女恩愛相擁的合照，雖然只寫著「05/03/2022」，未有加以解釋，但有不少人留言「congratulation」送上祝福，包括傅明憲、李臻等，相信是宣布再婚的消息。
雖然相片只見背影，但身穿西裝的男方跟劉鳴煒相似，穿白色套裝的女方，手上拿住花球，而兩人背後的玻璃門窗則貼了「囍」字，另一位站在側邊的女士拍掌恭喜，估計是證婚律師。劉鳴煒沒有透露太太的名字，而他去年被爆跟簡雪忻(Joyce)在銅鑼灣拍拖，新任劉太疑是Joyce。
Joyce封劉鳴煒為男神
現年41歲的劉鳴煒與Joyce於5年前在港台節目《我係乜乜乜》結緣，節目邀請13位港女投票在劉鳴煒和游學修之間挑選心目中的男神，選了劉鳴煒的Joyce說：「現在我挑選男神，純粹看長相，我比較喜歡這位的長相，所以我選呢位，佢真係成熟穩重。」由於當時劉鳴煒已有女友，兩人未有進一步發展，待男方分手後，兩人發現彼此有共同嗜好如爬山、滑雪等，兩人正式拍拖，有傳女方已入住男友豪宅。年約30歲的Joyce是何超蓮的舊同學，畢業於名校瑪利諾修院學校，2009年考入皇家哈洛威學院(Royal Holloway, University of London)攻讀經濟學。
劉鳴煒情史豐富，前妻Wendy於08年為他誕下龍鳳胎，兩人於2012年離婚。其後他戀上另一名子，誕下兩名兒子後分手。他先後與金融之花Estella、港鐵高級職員Elizabeth Yeung和無綫明珠台新聞主播趙慧奈拍拖，最後都分手收場。