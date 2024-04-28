力臻失教席不獲續約 自爆遭同事揶揄做歌手

力臻(黃力臻)原為中學數學老師，加入樂壇之後轉為兼職教師，日前他在社交平台留言表示自己不獲續約，他說︰「最後不穫續約，決定做翻自己，唔再繼續我打扮似唔似老師呢個系列了，由今日開始係倒數我仲係老師呢個系列，倒數45天。」換言之，同學仔在下個開學日不能再見到黃老師。

被同事 揶揄做歌手

力臻其後再發文，坦言喜愛音樂同時，亦喜愛課室這個舞台，他說︰「消化一日之後，2發覺最失落莫過於失去同學生相處嘅空間aka課室。儘管呢幾年承受幾多同事間嘅揶揄，對我平常外表上嘅質疑，以至到歌手身份對學生嘅不良影響。為咗可以繼續以教數學同學生分享生命哲學，我每日都同自己講頂住。」

我真係好鐘意教 書

他續說︰「當得知我嘅Part-time 教席真的不獲續約後，要面對嘅係再沒有課室成為我其中嘅一個舞台。 過往每日如是完成教學工作再到課後做音樂，可能真係未能滿足校內各人期望，未能做到一個完美稱職的老師。為此，我都要好好反省，但我會繼續不停尋找可以容納我教學嘅空間，因為除咗好鐘意做音樂，我都真係好鐘意教書。」