力臻孖Michael C化身甜蜜CP 《你是我的專屬配對》演活曖昧親密關係

Sony Music《Always Need Love Songs》企劃早前已預告今個二月將連續三星期推出「三角戀曲」作品。繼《難道要問感情語錄》及《悲劇女主》後，於今天（2 月 21 日）終來到戀曲最終章，由力臻（Lagchun）與Michael C合唱的《你是我的專屬配對》推出，為故事寫下完滿句號。
一眾demo中的最愛
《你是我的專屬配對》由力臻親自作曲、T-Rexx 填詞，身為作曲人的力臻對於作品能夠推出十分高興，他直言：「呢首歌其實係我嘅demo bank入面最鍾意嘅頭三首！」成品是與Michael C合唱，力臻指更是與他創作時的幻想相乎。原來力臻早於創作時已幻想於教堂的場景之中，與其他歌手一同合唱，而Michael C的加入正正營造出這個效果。Michael C亦分享自己與《你是我的專屬配對》原來有段淵源，追溯至力臻創作demo時，力臻早已拜托Michael C為旋律彈奏結他，因而最終亦由兩人一同演繹，別有一番感受。
力臻直言自己在創作時已希望旋律能為樂迷帶來一種「大愛」的感覺，今次《你是我的專屬配對》令他與Michael C化身成為「CP」，亦成功造就出他當初想要的「大愛」效果：「我相信兄弟之間都會傳遞住一種嘅愛，所以歌詞入面好甜蜜地表達到我同Michael間嘅友誼係好難得嘅一件事！」而Michael C對於今次與力臻化身CP，在MV中兩人更有親密鏡頭，他坦言：「完全無緊張！」問及原因 Michael C 笑指生活中與力臻本來就經常出雙入對，「平時都有人叫我哋做CP！」
有心理準備加插吻戲
雖然就如Michael C所言他與力臻本來於真實中已形影不離，但由於MV導演Pazu要求他們要演繹出互相傾慕的曖昧感，令感情本來很好的兩人亦不禁產生尷尬的氣氛。力臻對此更笑稱自己其實在拍攝前有所驚恐，害怕在拍攝過程中對Michael C產生「真感情」。不過由於兩人本身的深厚友誼，使力臻對於兩人能夠真正於音樂上合作感到難得，即使害怕與尷尬亦願意克服，呈現出他們專業表現。力臻笑言如果導演需要加插接吻戲，幻想到場面會很尷尬，但亦有充足的心理準備：「拉好晒筋就嚟得！導演一日唔嗌cut我都唔會停。」就如上文所言，MV當中力臻與Michael C兩人有著不少的親密鏡頭，其中一幕更出現力臻「壁咚」Michael C的甜蜜畫面，力臻亦特意提醒一眾粉絲不可錯過：「壁咚同埋手推車一幕都係絕對要cap screen出嚟！」Michael C談及該鏡頭時，他坦言除因導演要求要做出曖昧表情外，他其實亦是由心而發，對於自己好友力臻如此親近而感到害羞：「真係好似遇到一個鍾意我嘅人而表露出害羞嘅樣！」Michael C補充：「如果有嘴戲當然會尷尬，但為咗成件事一定會做！」
兩人專屬的健身密友
當問到兩人平常見面的頻密程度時，兩人都直認彼此是「超常」見面。Michael C更指作為「 I 人」的他平常都是選擇留於家中，出門除是為了工作便是與力臻見面。力臻補充即使兩人當日沒有見面，彼此都會有保持聯絡，不管是電話抑或訊息交流，分享各自的生活日常及內心想法。力臻認為他與Michael C能維持如此良好關係，主要因為彼此性格十分吻合：「我同佢就好似一凹一凸咁！」兩人入行前已相識，友情長達七、八年。回想初次見面，Michael C稱：「第一次見力臻係喺健身室，之後就成日約埋一齊做gym，最高峰一個禮拜操五至六日，可以話係我嘅專屬gym buddy！」不過Michael C坦言自己當初認識力臻時是對他沒有好感，原因則是他當時認為力臻是一個十分有自信的人，而他自己對此是十分害怕。但深入認識後發現這只是力臻的一個保護機制，這亦啟發了 Michael C即使對自己沒有自信，都要學會表現出自己的魅力。