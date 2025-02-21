力臻孖Michael C化身甜蜜CP 《你是我的專屬配對》演活曖昧親密關係

力臻與好友Michael C為新歌《你是我的專屬配對》化身甜蜜CP。

Sony Music《Always Need Love Songs》企劃早前已預告今個二月將連續三星期推出「三角戀曲」作品。繼《難道要問感情語錄》及《悲劇女主》後，於今天（2 月 21 日）終來到戀曲最終章，由力臻（Lagchun）與Michael C合唱的《你是我的專屬配對》推出，為故事寫下完滿句號。

一眾demo中 的最愛

《你是我的專屬配對》由力臻親自作曲、T-Rexx 填詞，身為作曲人的力臻對於作品能夠推出十分高興，他直言：「呢首歌其實係我嘅demo bank入面最鍾意嘅頭三首！」成品是與Michael C合唱，力臻指更是與他創作時的幻想相乎。原來力臻早於創作時已幻想於教堂的場景之中，與其他歌手一同合唱，而Michael C的加入正正營造出這個效果。Michael C亦分享自己與《你是我的專屬配對》原來有段淵源，追溯至力臻創作demo時，力臻早已拜托Michael C為旋律彈奏結他，因而最終亦由兩人一同演繹，別有一番感受。

力臻直言自己在創作時已希望旋律能為樂迷帶來一種「大愛」的感覺，今次《你是我的專屬配對》令他與Michael C化身成為「CP」，亦成功造就出他當初想要的「大愛」效果：「我相信兄弟之間都會傳遞住一種嘅愛，所以歌詞入面好甜蜜地表達到我同Michael間嘅友誼係好難得嘅一件事！」而Michael C對於今次與力臻化身CP，在MV中兩人更有親密鏡頭，他坦言：「完全無緊張！」問及原因 Michael C 笑指生活中與力臻本來就經常出雙入對，「平時都有人叫我哋做CP！」