力臻爆肌拍品牌廣告 Amy Lo接力穿內衣登場

及至今日，Ian女友盧慧敏（Amy）亦公開一輯健康又性感的運動型內衣靚相。Amy Lo今次獲CK邀請為mycalvins企劃拍攝造型照，穿上CK經典運動型內衣配丹寧系列，完美的身形比例跟高冷的外表，展露11字腹肌，盡展女性體態與型格一面。Amy說：「一做模特兒開始已經好想影CK，覺得CK啱啱好，因為呢個品牌好健康，做到健康性感，好開心；今次合作愉快之後，雖然未必咁容易，但係我嘅ultimate goal係代言！」演藝圈分分秒秒也要保持最好狀態，當機會來到的時候便能好好把握：「呢個拍攝我知道嘅時候大概只有五日時間準備，慶幸自己體質都瘦，本身自己都食得清淡同有做運動，呢段時間再加強少少，因為我唔可以喺幾日內練到一排肌肉，所以都係自然啲，盡量都係線條美同做返自己。」會否考慮挑戰穿全套內衣？Amy說：「我OK㗎！CK唔係賣弄性感嗰種，標榜嘅係健康，同埋係好正常嘅嘢，每個人都會着內衣褲。」