力臻Lagchun為拍MV捱餓騷肌 全新曲風不忘滲入Citypop元素

一直鍾情Citypop的力臻(Lagchun)，在加入Sony Music旗下全新音樂品牌Green Music後作出新嘗試，以全新曲風，與二人男子組合Chinky Eyes(CE)首度合作Up Beat新歌《跳跳虎》，但他仍不忘在音樂中滲入Citypop元素，而為了拍攝MV的騷肌場面，他不惜全日捱餓拍攝，務求以最佳狀態示人。

從表面理解，《跳跳虎》由歌名到編曲，都令人想跟著音樂跳彈，但力臻想表達更深一層的意義。力臻道：「呢首歌係回應出道歌《都市爬行》，嗰首係講我哋慢慢向上爬，但而家嘅我工作愈嚟愈忙，返學讀書、放學去做音樂，感覺就似由一個地方彈去另一個地方，要好急速去處理所有嘅事情，往往會忽略咗人生樂趣，《跳跳虎》就係提醒自己同埋聽眾，就算你嘅生活幾繁忙，要記得返人生嘅樂趣，甚至乎係享受彈嚟彈去，活喺好繁忙嘅過程入面，歌詞裡面最後一句：『玩還玩，彈還彈，人生放慢腳步，記住慢慢嘆』，就係想講呢樣嘢。」今次力臻跟CE作出全新曲風新嘗試，但他仍念念不忘他至愛的Citypop，所以中段加插了Citypop中最常見的Retro Funk元素，除此之外，留心細聽，編曲上都混入了紅綠燈訊號、電車、敲打不同物質的聲音在內，力臻解釋：「Citypop嘅音樂大多滲透生活日常，所以除咗歌詞內容好反映到而家我哋忙碌嘅生活節奏外，我亦將一啲喺呢個城市聽到嘅聲音，放喺呢首歌入面。」