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娛樂
2022-09-20 11:36:41

加國姜糖社工為逾20位智障人士圓表演夢　姜濤深夜轉發：我看到了，真的很棒

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姜濤不時呼籲姜糖支持慈善活動作為對他的應援。(資料圖片) 姜濤深宵轉發加國社工的帖文。

MIRROR演唱會意外發生至今近兩個月，雖然仍處於休團停工期，但各成員近日開始更新社交平台，姜濤今日凌晨在IG限時動態轉發一位加拿大「姜糖」社工帖文，內容關於一個逾20位智障人士的舞台表演，而演出背後還有一群姜糖全力應援，姜濤寫道：「我看到了，真的很棒，辛苦了」

 

 

加拿大姜糖社工受姜濤追夢的堅持啟發，為逾20位智障人士籌備表演。(IG圖片) 加拿大姜糖社工受姜濤追夢的堅持啟發，為逾20位智障人士籌備表演。(IG圖片)

姜濤轉發的帖文來自加國的一位「姜糖」社工KyokoKyoko負責顧智障人士及協助其父母，身為姜糖的她被偶像追夢的堅持所感動，她寫道：「我相信天生我才必有用！我的『仔女』可能在學習上，比人慢，能力上，比人弱。他們父母亦可能照顧多年後，他們變得身心疲累，未能時刻欣賞子女的價值。社會上，汰弱留強的心態，總把他們變成配角，總沒給信心。可是，每個人同樣有興趣，有夢想，需要被肯定，被讚美。就像姜濤出道前，在學業上的挫敗，而沒有放棄他的夢想。」

姜濤加拿大應援團的姜糖們全力為智障人士表演作應援。(IG圖片) 姜濤加拿大應援團的姜糖們全力為智障人士表演作應援。(IG圖片) 姜濤加拿大應援團的姜糖們全力為智障人士表演作應援。(IG圖片) 當然還有姜濤公仔坐陣。(IG圖片)

Kyoko約花了大半年時間，籌備了一個有逾20位智障人士參與、長約兩小時的表演，演出前更請來姜濤加拿大應援團的姜糖們一同參與：「知道佢哋應援姜濤叻，原來應援智障人士都好叻！包辦台前幕後。在前台招待嘉賓觀眾，及票務安排；後台就成team Annie G 般為學員化妝set頭扮得他們靚靚出場；之後場務都做埋幫手set景。最搞笑係，司儀最後仲幫手傳姜音。你哋簡直超級無敵！勁！就係你們那份投入，讓這個表演無懈可擊！父母觀眾任何人都被他們感動呀！」姜濤亦有在她的發帖下留言以示支持：「我看到了，真的很棒，辛苦了」

 

加拿大姜糖社工的發帖。(IG截圖) 姜濤在加拿大姜糖社工的發帖下留言：(IG截圖)
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