加國姜糖社工為逾20位智障人士圓表演夢　姜濤深夜轉發：我看到了，真的很棒

MIRROR演唱會意外發生至今近兩個月，雖然仍處於休團停工期，但各成員近日開始更新社交平台，姜濤今日凌晨在IG限時動態轉發一位加拿大「姜糖」社工帖文，內容關於一個逾20位智障人士的舞台表演，而演出背後還有一群姜糖全力應援，姜濤寫道：「我看到了，真的很棒，辛苦了」

姜濤轉發的帖文來自加國的一位「姜糖」社工Kyoko，Kyoko負責顧智障人士及協助其父母，身為姜糖的她被偶像追夢的堅持所感動，她寫道：「我相信天生我才必有用！我的『仔女』可能在學習上，比人慢，能力上，比人弱。他們父母亦可能照顧多年後，他們變得身心疲累，未能時刻欣賞子女的價值。社會上，汰弱留強的心態，總把他們變成配角，總沒給信心。可是，每個人同樣有興趣，有夢想，需要被肯定，被讚美。就像姜濤出道前，在學業上的挫敗，而沒有放棄他的夢想。」