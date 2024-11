加密幣富豪「薯條哥」極速起落事蹟　Apple 投資開拍成電影

之前見到加密幣富豪「薯條哥」Sam Bankman-Fried被捕嘅新聞,睇埋佢以加密貨幣快上快落嘅故事,都估到一定有片商打主意。果然,根據外媒Variety報導,Apple 連同近年冒起嘅獨立片商A24,已經買下由Michael Lewis 記載「薯條哥」故事嘅小說Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon,打算改編成電影。