加密幣富豪「薯條哥」極速起落事蹟 Apple 投資開拍成電影

而家睇新聞，見到情節離奇少少嘅，都會諗「幾時拎嚟拍戲？」。

之前見到加密幣富豪「薯條哥」Sam Bankman-Fried被捕嘅新聞，睇埋佢以加密貨幣快上快落嘅故事，都估到一定有片商打主意。果然，根據外媒Variety報導，Apple 連同近年冒起嘅獨立片商A24，已經買下由Michael Lewis 記載「薯條哥」故事嘅小說Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon，打算改編成電影。

2019年Sam Bankman-Fried成立加密幣交易所FTX，令「薯條哥」風頭一時無兩，成為身家數以十億計嘅年青富豪，FTX亦一度係全美最大加密幣交易平台。不過去到2022年，FTX有用戶發現存入嘅大筆資金不翼而飛，而「薯條哥」就著草去咗巴哈馬。後來Sam Bankman-Fried被引渡回國，被控詐騙、洗黑錢魏罪名，去年11月法官判罪名成立，今年4月被判囚25年。