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娛樂
2024-11-13 16:14:00

加密幣富豪「薯條哥」極速起落事蹟　Apple 投資開拍成電影

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加密幣富豪「薯條哥」極速起落事蹟　Apple 投資開拍成電影

加密幣富豪「薯條哥」極速起落事蹟　Apple 投資開拍成電影

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而家睇新聞，見到情節離奇少少嘅，都會諗「幾時拎嚟拍戲？」。

「薯條哥」Sam Bankman-Fried

「薯條哥」Sam Bankman-Fried

之前見到加密幣富豪「薯條哥」Sam Bankman-Fried被捕嘅新聞，睇埋佢以加密貨幣快上快落嘅故事，都估到一定有片商打主意。果然，根據外媒Variety報導，Apple 連同近年冒起嘅獨立片商A24，已經買下由Michael Lewis 記載「薯條哥」故事嘅小說Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon，打算改編成電影。

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2019年Sam Bankman-Fried成立加密幣交易所FTX，令「薯條哥」風頭一時無兩，成為身家數以十億計嘅年青富豪，FTX亦一度係全美最大加密幣交易平台。不過去到2022年，FTX有用戶發現存入嘅大筆資金不翼而飛，而「薯條哥」就著草去咗巴哈馬。後來Sam Bankman-Fried被引渡回國，被控詐騙、洗黑錢魏罪名，去年11月法官判罪名成立，今年4月被判囚25年。

2022年，FTX有用戶發現存入嘅大筆資金不翼而飛，而「薯條哥」就著草去咗巴哈馬。

2022年，FTX有用戶發現存入嘅大筆資金不翼而飛，而「薯條哥」就著草去咗巴哈馬。

原著提到Sam Bankman-Fried開zoom會時同時打機，又將資金用作買「薯條哥」個人資產，可想而知，由佢冒起到淪為階下囚嘅故事幾咁多起伏，甚至幾似《華爾街狼人》撈《社交網絡》。據報導，呢套戲將會由女創作人Lena Durham編劇，佢曾經為HBO劇Girls做導演同監製。

原文刊登於 電影LOL