加拿大電音雙人組Chromeo 為RIIZE出道曲《Get A Guitar》混音

韓國男團RIIZE的出道歌曲《Get A Guitar》，即將以混音版形式發行，這是EDM 廠牌ScreaM Records新項目iScreaM的第28張單曲《iScreaM Vol.28: Get A Guitar Remixes》，會在韓國時間晚上6時，於各大音樂平台上架。

RIIZE找來加拿大Tech Funk/EDM雙人組Chromeo為《Get A Guitar》混音，Chromeo將groove十足的節奏放於原曲中，更以retro手法重新詮釋此歌曲，而發行版本更包括了英文版《Get A Guitar》混音版，讓歌曲風格更具多樣性。