加拿大電音雙人組Chromeo 為RIIZE出道曲《Get A Guitar》混音

韓國男團RIIZE的出道歌曲《Get A Guitar》，即將以混音版形式發行，這是EDM 廠牌ScreaM Records新項目iScreaM的第28張單曲《iScreaM Vol.28: Get A Guitar Remixes》，會在韓國時間晚上6時，於各大音樂平台上架。
RIIZE找來加拿大Tech Funk/EDM雙人組Chromeo為《Get A Guitar》混音，Chromeo將groove十足的節奏放於原曲中，更以retro手法重新詮釋此歌曲，而發行版本更包括了英文版《Get A Guitar》混音版，讓歌曲風格更具多樣性。
《Get A Guitar》這歌曲，以Funky的結他riff和點式跺腳編舞而聞名，掀起全球歌迷挑戰原曲舞蹈的熱潮。Chromeo重新remix這首歌時，想像舞者在演奏結他時，隨著音樂起舞跺腳，並將這種元素融入到混音版中，因而強化節奏中的切分音和動態變化，增加歌曲的吸引力。
此外，自《Get A Guitar》9月4日發行以後，在多個音樂排行榜表現出色。不但登上iTunes熱門歌曲排行榜上第一，而且在全球20個地區iTunes榜排名前十；連續兩周在中國QQ音樂K-Pop周榜排名第一；在Melon平台上亦連續幾數周在日榜、周榜和月榜上排名第一。