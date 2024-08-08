加藤鷹到台灣教授性愛技巧兼招婚　機場公然約女「飯店體驗」

加藤鷹縱橫AV界25餘年練就一身「本事」，自認在日本已無市場的他，選擇到台灣授課，希望把性愛的技巧、情境、關注的面向傳遞給需要的人。他也透露自己愛台灣，有機會也希望能來台長住，單身13年的他，現場還直接開出條件，「我單身13年了！想要找個新娘！」至於條件，年齡鎖定18到65歲皆可，「有信心的都來吧！我都已經是大叔了！沒什麼好挑的！」喊話希望在台交到女朋友。

黃金手指加藤鷹7日下午再登松山機場大展招牌，自2013年從AV界引退後，轉往幕後開課，這回來台宣佈發表重大計畫，將把畢生所學輸出到線上課程，在台灣手把手教男、女學生，「我這次會待到12號，歡迎所有女性朋友可以來飯店找我體驗。」還開玩笑說：「可能等等會公布飯店名字喔！」

加藤鷹到台灣教授性愛技巧兼招婚

加藤鷹縱橫AV界25餘年練就一身「本事」，自認在日本已無市場的他，選擇來台授課，希望把性愛的技巧、情境、關注的面向傳遞給需要的人。他也透露自己愛台灣，有機會也希望能來台長住，單身13年的他，現場還直接開出條件，「我單身13年了！想要找個新娘！」至於條件，年齡鎖定18到65歲皆可，「有信心的都來吧！我都已經是大叔了！沒什麼好挑的！」喊話希望在台交到女朋友。