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娛樂
2023-07-27 12:00:21

加藤鷹揭女優遭藥物控制慘事　拆解日本AV為何越來越無聊

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黃金手指加藤鷹。（圖／SWAG 提供）

記者陳曉涵／採訪報道

日本前男優加藤鷹接受中天新聞網獨家專訪，拍片25年，與上萬名女優共演，以「金手指」聞名業界，加藤鷹談起近日A片市場表示：「受限日本現在的法規，所以拍出來的片越來越無聊。」

談及日本拍片現況，加藤鷹透露以往拍片前男女優都會在休息室先打招呼聊天：「因為現在法規，拍片前男女優是不可以先見面的，所以一見面就是在床上了。」

也有「從屋頂上跳下來的」情況

他認為這樣彼此互動起來難免生疏，以前情況允許即興演出，現在是禁止的：「腳本寫3次的話，女生聽到要加到4、5次會說『沒聽過要4、5次啊！開甚麼玩笑！』這也是為甚麼日本的AV越來越無聊。」他透露女優現在會拒絕腳本以外的加戲，無法按照以往即興演出，因此他認為AV越顯無趣。

被問到對戰過如此多的女星，在拍片過程中有遇過什麼離譜的事情？加藤鷹表示早期確實有很誇張的狀況：「有吃藥後來演出，被經紀公司控制的那種女生，連眼神都渙散了！」他指合作時真的感覺到「很不Ok！」坦言年輕時確實有遇過合作的女優吃藥被捕，也有「從屋頂上跳下來的」情況。不過，他表示現應該沒有這樣的情況了，環境與過往早已不同。

「男生還是喜歡大胸部」

日本拍片環境隨着法律嚴謹，拍攝過程、腳本以及人員也都更加精挑細選，被問到認為什麼是「萬年不敗」的女優款？加藤鷹透露「最適合當女優的類型是童顏巨乳，『男生還是喜歡大胸部！』」

日本是全球情色片最重要的產地之一，加藤鷹表示台灣現在開發了SWAG平台是很好的發展，但除了女優「外表」直接影響觀眾視覺，他認為要能受歡迎，最重要的是「欲拒還迎」的態度，勾起男性欲望，會是拍片的氣氛致勝關鍵。

日本傳奇AV男優加藤鷹抵台灣「期間限定」復出。（圖／SWAG提供） 日本傳奇AV男優加藤鷹抵台灣「期間限定」復出。（圖／SWAG提供） 日本傳奇AV男優加藤鷹抵台灣「期間限定」復出。（圖／SWAG提供） 加藤鷹2011年演出香港電影《蜜桃成熟時33D》 加藤鷹2014年演出香港電影《豪情3D》 加藤鷹2020年客串台灣電影《同學麥娜絲》

回應東尼大木性侵疑雲

儘管閱覽過無數女優，拍攝過多種情境，但加藤鷹其實還是有死穴，被問到能否挑戰「GV（男同性戀情色）」片？他笑稱：「我有跟人妖（跨性別人士）演過！是有胸部的第三性。」但被問到純男性如何呢？他立刻揮手表示：「人妖（跨性別人士）還是有胸部 ，如果一般的歐吉桑，我修行沒有那麼高。」表示自己真的沒辦法接受。

最後被問到同是知名AV男優的東尼大木，先前被爆出性侵疑雲，雖然後續收到法院判決書「不起訴」，但仍對他形象、心情嚴重影響，被問到有無關心對方近況？他表示：「我不知道這件事情。我拍了這麼多年沒有發生這樣的事件，因為我爸是警察，雖然過世了不能丟他的臉。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

▼熱衰竭可致中暑▼

夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖） 夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖） 夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖） 夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖）
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