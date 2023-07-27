加藤鷹揭女優遭藥物控制慘事　拆解日本AV為何越來越無聊

記者陳曉涵／採訪報道

日本前男優加藤鷹接受中天新聞網獨家專訪，拍片25年，與上萬名女優共演，以「金手指」聞名業界，加藤鷹談起近日A片市場表示：「受限日本現在的法規，所以拍出來的片越來越無聊。」

談及日本拍片現況，加藤鷹透露以往拍片前男女優都會在休息室先打招呼聊天：「因為現在法規，拍片前男女優是不可以先見面的，所以一見面就是在床上了。」

也有「從屋頂上跳下來的」情況

他認為這樣彼此互動起來難免生疏，以前情況允許即興演出，現在是禁止的：「腳本寫3次的話，女生聽到要加到4、5次會說『沒聽過要4、5次啊！開甚麼玩笑！』這也是為甚麼日本的AV越來越無聊。」他透露女優現在會拒絕腳本以外的加戲，無法按照以往即興演出，因此他認為AV越顯無趣。

被問到對戰過如此多的女星，在拍片過程中有遇過什麼離譜的事情？加藤鷹表示早期確實有很誇張的狀況：「有吃藥後來演出，被經紀公司控制的那種女生，連眼神都渙散了！」他指合作時真的感覺到「很不Ok！」坦言年輕時確實有遇過合作的女優吃藥被捕，也有「從屋頂上跳下來的」情況。不過，他表示現應該沒有這樣的情況了，環境與過往早已不同。

「男生還是喜歡大胸部」

日本拍片環境隨着法律嚴謹，拍攝過程、腳本以及人員也都更加精挑細選，被問到認為什麼是「萬年不敗」的女優款？加藤鷹透露「最適合當女優的類型是童顏巨乳，『男生還是喜歡大胸部！』」

日本是全球情色片最重要的產地之一，加藤鷹表示台灣現在開發了SWAG平台是很好的發展，但除了女優「外表」直接影響觀眾視覺，他認為要能受歡迎，最重要的是「欲拒還迎」的態度，勾起男性欲望，會是拍片的氣氛致勝關鍵。