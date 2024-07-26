劫機1971專訪｜河正宇 呂珍九越洋問候香港粉絲 翻拍70年代劫機事件冇難度

韓片《劫機1971》(Hijack 1971)改編自70年代韓國史上最驚心動魄的「大韓航空F-27劫機事件」，耗資逾140億韓圜重金打造高空浩劫，由演技派紅星河正宇夥拍呂珍九、陣容還有《智異山》大叔成東鎰及《閃耀國度》女星蔡秀彬等，由《白頭山：火山浩劫》副導演金盛漢首次擔綱執導重任，《1987：逆權公民》金牌編劇金景燦改編真人真事搬上大銀幕，香港將於7月27日起設優先場，8月1日正式開畫。
首次挑戰反派角色
河正宇在片中扮演英勇副機長，他與呂珍九近日接受《am730》視像訪問，兩人異口同聲認為《劫機1971》雖取材自真實事件，但編劇把故事加入豐富劇情，作為演員在拍攝上沒有感到任何壓力，呂珍九更說：「這個故事一看已經覺得很吸引，很驚訝這是一個真實事件改編而成。」童星出身的呂珍九，一向以暖男形象示人，今次在《劫機1971》中首次擔任反派角色，飾演兇悍易怒的劫機犯，以土製炸彈炸開駕駛艙門，暴力挾持客機，企圖叛逃至北韓，置各人的性命安危不顧。呂珍九今次在演技上可以充份發揮，令他很有滿足感，他稱：「這角色經常有情緒波動要很大聲對待身邊的人，又很容影生氣及採用暴力，之前一直沒有挑戰這種角色，最初自己都很好奇，自己可以如何演繹這個角色，因為今次要充滿力度去演繹，更學到下一次在情緒上如何處理。」
貼心叫大家多喝水
至於河正宇坦言沒有為副機長角色接受航空訓練，他表示：「拍攝時有飛行員在現場講解如何操作飛機，想要了解控制室的一切很困難，飛行員解釋了每個按鈕的功能，教導如何操作。」他指學駕駛飛機實在要花太長時間及太複雜，故該真實機師於拍攝時一直從旁協助，令整個過程沒感到任何困難。不過最考起兩人是要在狹窄的機艙內上演不少動作戲，河正宇透露：「拍攝空間很狹窄，所以走動非常有限制，加上現坐滿了扮演乘客的演員，為要顧及大家的安全，我們要好有默契。」兩人在本地均有大量支持者，河正宇越洋問候港迷，叫大家多喝水、吃美味食物，而呂珍九亦稱：「不敢相信你們在香港都一直支持我，正如正宇所說要保持水份，別忘記多喝水，等下次再見面時，我會去吃好味點心，多謝大家！」