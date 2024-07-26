劫機1971專訪｜河正宇 呂珍九越洋問候香港粉絲 翻拍70年代劫機事件冇難度

首次挑戰反派角色

河正宇在片中扮演英勇副機長，他與呂珍九近日接受《am730》視像訪問，兩人異口同聲認為《劫機1971》雖取材自真實事件，但編劇把故事加入豐富劇情，作為演員在拍攝上沒有感到任何壓力，呂珍九更說：「這個故事一看已經覺得很吸引，很驚訝這是一個真實事件改編而成。」童星出身的呂珍九，一向以暖男形象示人，今次在《劫機1971》中首次擔任反派角色，飾演兇悍易怒的劫機犯，以土製炸彈炸開駕駛艙門，暴力挾持客機，企圖叛逃至北韓，置各人的性命安危不顧。呂珍九今次在演技上可以充份發揮，令他很有滿足感，他稱：「這角色經常有情緒波動要很大聲對待身邊的人，又很容影生氣及採用暴力，之前一直沒有挑戰這種角色，最初自己都很好奇，自己可以如何演繹這個角色，因為今次要充滿力度去演繹，更學到下一次在情緒上如何處理。」