劫機1971／電影多啦A夢：大雄之地球交響樂／賽馬娘Pretty Derby：新時代之門︳今期電影推介

劫機1971 前戰機機師泰仁（河正宇 飾）因意外被迫退出南韓空軍，只能轉而任職商用客機的副機長。一次看似平常飛往漢城的航程，卻發生爆炸並揭開了峰迴路轉的劫機事件！臨危不亂的泰仁，必須使出他駕駛戰機的獨有經驗，聯同空中服務員玉順（蔡秀彬 飾）與機長江勳（成東鎰 飾），一起對抗年青卻兇悍的劫機者（呂珍九 飾），保護所有人質，同時阻止班機飛越北緯38度線進入北韓領空，更要應付前來攔截的多部戰機！最後5秒倒數，機上所有人，全都命懸一線…… 賣點︰ 韓片拿手緊張刺激加兩分政治背景，同韓菜一樣，大概估到咩味道，但次次都食到lam lam脷

電影多啦A夢：大雄之地球交響樂 今個暑假，多啦A夢同大家一齊拯救消失的音樂！大雄為了準備學校音樂會，努力練習他不擅長的牧童笛。突然，一名神秘女孩美佳出現，邀請多啦A夢和大家去到「琺籟之殿堂」，希望他們能幫忙復甦這個以音樂作為能源的星球。多啦A夢於是利用法寶「音樂家執照」，幫大家挑選不同的樂器，與美佳一齊演奏，令殿堂慢慢回復生機。可是，有可怕的生物打算消滅世界上的音樂，連地球也陷入危機當中…多啦A夢和大雄不只要拯救地球，還要拯救「音樂的未來」！ 賣點︰ 次次叮噹(SORRY我唔係「多啦A夢」年代)大電影都有奇思妙想，「消滅音樂」嘅橋段好有趣，冇音樂的話咪聽唔到技安嘅靚歌?

賽馬娘Pretty Derby：新時代之門 被稱做「口袋」的少女．叢林口袋，是個自由自在地參加自由式大賽，不斷往最強之路奔去的賽娘。在心血來潮下前往觀看「閃耀系列賽」比賽的她，被富士奇石的跑姿所打動，決定也要向「閃耀系列賽」挑戰。口袋進入了賽馬娘雲集的「特雷森學園」，並在培育了富士奇石的訓練員田邊的訓練下，向一生只能挑戰一次的「經典三冠賽」挑戰。而在賽場上等待著她的，是與口袋實力不分軒輊的同世代勁敵們。一心向前、不斷努力的緞通烈焰。追逐著只有自己看得見的「朋友」的曼哈頓咖啡。以及追求賽馬娘更多可能性的瘋狂科學家．愛麗速子賭上自己的驕傲、意志、靈魂而奔跑的賽馬娘們。她們所展開的激戰，將會打開新時代的大門。 賣點︰ 是人是馬唔重要，反而更有新想像，而且一貫熱血，奧運期間睇FIT晒，加上馬季抖暑……