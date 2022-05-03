勁騎26︱Alton體驗「浪浪送行者」工作 為往生動物送最後一程

ViuTV節目《勁騎26》由MIRROR成員Alton（王智德）孭飛，昨晚播出一集，Alton暫時放低平時歡樂氣氛，親身體驗做「浪浪送行者」義工。
「浪浪送行者」義工阿峰的工作是是為流浪貓狗送最後一程，Alton今次為節目跟隨阿峰處理在路上不幸往生的動物，首次接受工作的Alton顯得一臉難過，更一度哽咽，把疑是被毒死的貓貓屍體拾起後用毛巾包好，送牠最後一程，希望貓貓能夠安息，Alton說：「好啦﹗貓咪安息，我哋已經盡量將呢段路尾段做得好啲，希望你開心。本身呢份工作係理性嘅，但當你見到佢哋身體之後，完全係感性主導。」之後，Alton再跟大隊處理屍身發脹的狗狗「沙皮」，本身怕污糟的Alton忍着現場屍臭味，最後憑信念克服了心理障礙，將漂白水倒落毛孩身體，幫「沙皮」清理遺體。在一星期後，Alton到寵物善終服務公司，把流浪動物的屍體進行火化，縱使牠們生前沒有人寵愛，但往生後也有人送行，並表示：「呢個幫忙嚟到呢度，我覺得係有始有終嘅愛，令佢哋好有尊嚴地離開，唔係淨係幫到佢哋，係幫到我自己添，我學識唔好睇小自己嘅力量，只要你付出一分力，然後會影響到其他人，其他人再付出一分力，呢份力量可以變得好大。」最後Alton講完：「浪浪喺彩虹橋上開開心心啦﹗」跟住就按制將屍體火化。
行動獲讚真心
節目播出後，網民被Alton及「浪浪送行者」的工作大受感動，「浪浪送行者」的社交平台昨晚公開一段在拍攝完畢後的短片，原來他們與團隊各自離開善終公司後約20分鐘，他們收到Viu 團隊的電話求助，發現馬路上有一隻狗狗被的士撞倒，前面已有一位先生把車停低，相信是狗狗突然衝出馬路，的士司機收掣不及，為免其他車再輾過狗狗，團隊立即停車擋路，當送行者阿峰到場即時搬狗狗到行人路上，而Alton就即刻衝向送行者的汽車在車尾箱拿出所需要裝備，此舉令到浪浪義工十分感動，並留言：「因為Alton唔係為拍攝而拍攝，佢係牢牢咁將我哋接收往生浪浪所需要嘅物品、程序一一記住。再落手幫手清潔，到最後知道所有嘢settle晒先離開。」並表示非常榮幸Alton能夠參與送行者工作，希望沒有嚇親對方。