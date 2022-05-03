勁騎26︱Alton體驗「浪浪送行者」工作 為往生動物送最後一程

ViuTV節目《勁騎26》由MIRROR成員Alton（王智德）孭飛，昨晚播出一集，Alton暫時放低平時歡樂氣氛，親身體驗做「浪浪送行者」義工。

「浪浪送行者」義工阿峰的工作是是為流浪貓狗送最後一程，Alton今次為節目跟隨阿峰處理在路上不幸往生的動物，首次接受工作的Alton顯得一臉難過，更一度哽咽，把疑是被毒死的貓貓屍體拾起後用毛巾包好，送牠最後一程，希望貓貓能夠安息，Alton說：「好啦﹗貓咪安息，我哋已經盡量將呢段路尾段做得好啲，希望你開心。本身呢份工作係理性嘅，但當你見到佢哋身體之後，完全係感性主導。」之後，Alton再跟大隊處理屍身發脹的狗狗「沙皮」，本身怕污糟的Alton忍着現場屍臭味，最後憑信念克服了心理障礙，將漂白水倒落毛孩身體，幫「沙皮」清理遺體。在一星期後，Alton到寵物善終服務公司，把流浪動物的屍體進行火化，縱使牠們生前沒有人寵愛，但往生後也有人送行，並表示：「呢個幫忙嚟到呢度，我覺得係有始有終嘅愛，令佢哋好有尊嚴地離開，唔係淨係幫到佢哋，係幫到我自己添，我學識唔好睇小自己嘅力量，只要你付出一分力，然後會影響到其他人，其他人再付出一分力，呢份力量可以變得好大。」最後Alton講完：「浪浪喺彩虹橋上開開心心啦﹗」跟住就按制將屍體火化。