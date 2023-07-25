動漫節2023｜謝雪心cosplay扮《原神》 網民震驚︰大纜都扯唔埋

第24屆香港動漫電玩節將於7月28日至8月1日在灣仔會展舉行，不少活動內容已經陸續推出，其中大會更預告謝雪心將於7月30日出席「動漫Cosplay大賽」頒獎典禮，而宣傳海報上見到有一個動漫角色剪影，大會留言問道︰「頒獎典禮嘉賓心姐當日Cosplay角色手持嘅武器係乜？」並提供長槍、劍及刀供大家選擇，而答案最有創意的3位，將獲心姐送出神秘禮品一份。

《靈氣逼人》耍雙劍 由於心姐本身是粵劇花旦，早前在無綫劇集《靈氣逼人》中更示範了耍雙劍戲，她受訪時稱「當年一開始練功，每日刀槍劍都要練，有時櫻槍、雙刀、大刀，即係舞旦刀，呢個戲係雙劍，係另一種耍法。嗰時我哋練，就會今日練雙劍、聽日練舞旦刀，櫻槍就每日都打，因為要同人對打，雙劍就自己一個人耍。可能我底功練得耐，所以好好彩喺現場一拎起雙劍，啲底功就返嚟，所以有付出努力練習過嘅嘢，總唔會白費。」因此不少網民留言稱答案「以上皆是」。