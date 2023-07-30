動漫節2023｜謝雪心cosplay《原神》達達利亞登場 粵劇形式演繹動漫角色 (有片)

謝雪心cosplay《原神》角色現身動漫節

千呼萬喚，謝雪心終於在今日下午約2時30分現身第24屆香港動漫電玩節舞台，而且她更cosplay《原神》的達達利亞登場，現場人士隨即起哄，紛紛報以熱烈歡迎聲。她出場時，手執角色的道具大耍粵劇功架，又向在場人士拋出玫瑰花，有型之餘亦非常惹笑。

謝雪心為「動漫Cosplay大賽」頒獎

愛看小熊維尼

謝雪心在台上接受訪問時提到，過去曾亮相不同舞台，今次是首次踏足動漫舞台，心情好興奮。她也特別了解一次角色，以及因而設計了一套動作，讓大家知道角色的故事。此外，她又專程提早到場彩排。當被問到可有留意動漫時，她不違言不太認識，她只喜愛看《小熊維尼》(Winnie The Pooh)。及後，她負責頒發獎項予多位cosplay參賽者，多位得獎者均與她熱情擁抱，而她亦不時擺出有型擺士，非常可愛。

心姐想明年再cosplay

她表示服裝早於一個月前度身訂造，因此為了保持身形戒食雪糕一個月。她向傳媒稱當時收到大會邀請時，僅做頒獎嘉賓，但自覺來到cosplay現場，自己應該要花些心思，遂向大會要求要cosplay出場。她更謂有點cos上癮，希望可以再玩，更不介意性感，並謂今次角色是男仔，所以不能騷身材。