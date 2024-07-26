動漫節2024｜濱崎真緒DJ MAO扮綾波麗爆粗 陳茂波路過湊熱鬧有求必應

首屆「Z+ ACGxEDM HK 2025 動漫電音節」將於明年1月11日至1月12日在香港西九竹翠公園舉辦，DJ MAO屆時將會成為表演嘉賓，今日她現身動漫節先行造勢。在發布會上，DJ MAO以綾波麗造型現身，盡顯玲瓏浮凸fit爆身形，她表示很喜歡動漫，又不忘大讚：「小時候第一個喜歡的就是《美少女戰士》，結局看到哭死呢。之後我都看各種動漫，大家喜歡的我也都看過。」談到參與首個動漫電音節，她表示當接到這個工作時，十分興奮，因為這是一個日本動漫為主題的活動。之後，DJ MAO接受香港傳媒訪問，甫自我介紹時即用廣東話粗口打招呼：「大家好我係DJ MAO，X你老母」立即引來哄堂大笑，接着又無厘頭講：「一支藍妹啤酒唔該晒！」首次到香港動漫展的她，表示沒想到香港動漫展會賣電視等其他產品，十分多樣化，見到大家也cosplay到場十分熱鬧，DJ MAO又認為男生扮成《美少女戰士》會相當可愛。