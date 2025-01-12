動漫電音節2025｜DJ MAO濱崎真緒學講廣東話最流利係粗口

全港首個戶外動漫電音嘉年華「Z+ ACG x EDM HK 2025動漫電音節」於昨日在西九文化區安盛 x 竹翠公園盛大開幕。活動融合動漫、電音、Cosplay及同人文化元素。
化身魅魔的DJ MAO濱崎真緒(浜崎真緒)在首日登場，並準備了超過13首歌曲與樂迷分享。她表示能夠參與今次活動非常開心，能夠將動漫音樂與電音的結合。問到最喜愛哪些動漫？她說︰「我喜愛的動畫包括《我們這一家》、《蠟筆小新》和《多啦A夢》。」早前她在IG story上載了一張在錄音室內拍的照片，她透露：「新歌將在2月份推出，歌曲闡述的內容是關於對粉絲說的話！」她表示現時會有一半時間留在香港，一半時間在日本，現時正努力學習廣東話，暫時最流利的是粗口。
今次活動網羅超過18隊中港台地下偶像團體輪番演出，首日演出的有：香港地下偶像團體Chotto Crazy、M.A.D.、ChuRippu，以及來自廣州的戀音契約、台北的虹星iRiSTELLA等。
Hip-hop團體「摩四青年」以別出心裁的Cosplay造型登場，團隊以Hip Hop風格演繹《火影忍者》中「曉」組織造型，女成員WanillaCoco則以春野櫻為藍本作打扮，驚喜度十足。他們更首度發表全新單曲《啷住啷住》及《無非都係》，展現動漫與嘻哈文化的完美結合。