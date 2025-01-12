動漫電音節2025｜DJ MAO濱崎真緒學講廣東話最流利係粗口

化身魅魔的DJ MAO濱崎真緒(浜崎真緒)在首日登場，並準備了超過13首歌曲與樂迷分享。她表示能夠參與今次活動非常開心，能夠將動漫音樂與電音的結合。問到最喜愛哪些動漫？她說︰「我喜愛的動畫包括《我們這一家》、《蠟筆小新》和《多啦A夢》。」早前她在IG story上載了一張在錄音室內拍的照片，她透露：「新歌將在2月份推出，歌曲闡述的內容是關於對粉絲說的話！」她表示現時會有一半時間留在香港，一半時間在日本，現時正努力學習廣東話，暫時最流利的是粗口。