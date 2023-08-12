動画藝術祭2023｜香港首映《藍色巨星》加場 新加入內地破15億票房史詩式動畫《長安三萬里》

由MOViE MOViE與香港亞洲電影節舉辦「anifest動画藝術祭 2023」將於下周五(18日)開幕，今年精選了12套得獎動畫限量播映，當中包括多套在香港首映的動畫如《藍色巨星》、《深海》、《ROBOT DREAMS》和新加入的《長安三萬里》，結合中日歐洲不同畫風，另外亦有坂本龍一配樂的合家歡之選《霸王龍︰永遠永遠在一起》、紀念《銀河鐵路999》大師松本零士《宇宙海盜夏羅古》3D。當然少不了4K重映展現香港風景的《攻殼機動隊》，和35周年紀念的《阿基拉》等經典作品。

今屆電影節將於8月18日至9月9日進行，開幕電影《藍色巨星》，改編自全球熱賣1100+萬冊、被譽為「聽得見聲音的漫畫」的同名漫畫，Yahoo電影評分超越《The First Slam Dunk》。由於反應熱烈，現已加開一場；另外，還有新鮮加入在香港首映、內地破15億票房的《長安三萬里》，此作掀起唐詩熱潮的新一代史詩式動畫，重現李白與高適的情義；閉幕電影《ROBOT DREAMS》則是西班牙哥雅獎得主導演Pablo Berger進軍動畫界首作，於康城影展進行首映，摘下「動畫界奧斯卡」安錫動畫影展水晶獎的殊榮。

坂本龍一配樂的合家歡之選《霸王龍︰永遠永遠在一起》

香港首映：《西遊記之大聖歸來》名導田曉鵬耗時七年打造新作《深海》，獲柏林國際影展及美國翠貝卡電影節垂青放映，MOViE MOViE 用3D為你提供極致的視覺體驗！

《霸王龍︰永遠永遠在一起》改編自暢銷全球兒童繪本作家宫西達也的《霸王龍》系列，並曾於釜山國際電影節進行首映，帶來《名偵探柯南》系列導演靜野孔文及奧斯卡金像獎配樂大師坂本龍一的世紀合作。

載譽重映《天堂鼠樂園》早前在歐洲電影節閉幕上映好評如潮！被稱為「捷克史上製作費最昂貴的動畫電影」混合使用定格、3D與CGI電腦技術，講述小老鼠與小狐狸的友誼，這部改編自同名暢銷金獎童書的合家歡電影更包攬捷克雄獅獎最佳動畫電影及上海國際電影節最佳動畫獎等獎項！（是次將放映英語版本，並設有英文字幕）