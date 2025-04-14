動畫《萬王之王》首日收701萬美元 有望成為北美復活節檔票房冠軍

根據美國票房統計網站Box Office Mojo數據，動畫電影《萬王之王》(The King of Kings)在北美票房反應理想，於13日榮登全美排行榜第二位，首日票房達到701萬美元(約5,438港元)。該片於11日在北美3,200家戲院上映，而排名第一的則是《MINECRAFT：我的世界大電影》(A Minecraft Movie)。
荷李活媒體《Variety》預測，《萬王之王》的票房成績，將在本月21日復活節前會進一步攀升，預計首周票房將約達1,800萬美元(約1.39億港元)，數據顯示美國觀眾對這部影片充滿期待。
《萬王之王》由韓國Mofac Studios社長張誠浩執導、編劇及製作，攝影師金宇亨擔任製片，整部電影的製作班底可謂實力雄厚。影片改編自英國作家狄更斯的經典兒童文學作品《The Life of Our Lord》，故事情節充滿了奇幻與冒險，吸引各年齡層的觀眾。
在配音陣容方面，影片邀請到眾多荷李活明星參與，包括皮爾斯·布魯斯南(Pierce Brosnan)、奧瑪花曼(Uma Thurman)、Óscar Isaac、Kenneth Branagh，以及Mark Hamill等明星坐鎮，為影片增添不少話題性。