熱門搜尋:
Coldplay演唱會 SIERRA SEA 復活節2025 網上熱話 DSE 2025 特朗普關稅戰 新店關注組 姜濤 行山路線 二手樓 好去處 三命 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-04-14 07:30:00

動畫《萬王之王》首日收701萬美元 有望成為北美復活節檔票房冠軍

分享：
《萬王之王》幕後製作單位來自韓國。

《萬王之王》幕後製作單位來自韓國，竟然可以反攻荷李活。

adblk5

根據美國票房統計網站Box Office Mojo數據，動畫電影《萬王之王》(The King of Kings)在北美票房反應理想，於13日榮登全美排行榜第二位，首日票房達到701萬美元(5,438港元)。該片於11日在北美3,200家戲院上映，而排名第一的則是《MINECRAFT：我的世界大電影》(A Minecraft Movie)

荷李活媒體《Variety》預測，《萬王之王》的票房成績，將在本月21日復活節前會進一步攀升，預計首周票房將約達1,800萬美元(1.39億港元)，數據顯示美國觀眾對這部影片充滿期待。

《萬王之王》香港暫未有上映日期。 《萬王之王》在美國，暫時只輸給《MINECRAFT：我的世界大電影》。 《萬王之王》的故事，改編狄更斯的經典兒童文學作品。

《萬王之王》由韓國Mofac Studios社長張誠浩執導、編劇及製作，攝影師金宇亨擔任製片，整部電影的製作班底可謂實力雄厚。影片改編自英國作家狄更斯的經典兒童文學作品《The Life of Our Lord》，故事情節充滿了奇幻與冒險，吸引各年齡層的觀眾。

adblk6

在配音陣容方面，影片邀請到眾多荷李活明星參與，包括皮爾斯·布魯斯南(Pierce Brosnan)、奧瑪花曼(Uma Thurman)Óscar IsaacKenneth Branagh，以及Mark Hamill等明星坐鎮，為影片增添不少話題性。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

萬王之王 The King of Kings
dadblk7 madblk7