動畫《萬王之王》首日收701萬美元 有望成為北美復活節檔票房冠軍

根據美國票房統計網站Box Office Mojo數據，動畫電影《萬王之王》(The King of Kings)在北美票房反應理想，於13日榮登全美排行榜第二位，首日票房達到701萬美元(約5,438港元)。該片於11日在北美3,200家戲院上映，而排名第一的則是《MINECRAFT：我的世界大電影》(A Minecraft Movie)。

荷李活媒體《Variety》預測，《萬王之王》的票房成績，將在本月21日復活節前會進一步攀升，預計首周票房將約達1,800萬美元(約1.39億港元)，數據顯示美國觀眾對這部影片充滿期待。