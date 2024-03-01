包青天金超群極罕受訪透露想出山　親解「為演包公禁慾廿年」之謎

90年代台劇《包青天》風行全亞洲，飾演主角包拯嘅台灣演員金超群迅速走紅之外，更成為「御用包公」，多年來拍過多套以包青天為主題嘅劇集，演出集數高達6百集。

「當然不可能，每年不會拍12個月嘛」

90年代TVB及亞視為《包青天》爭餐飽，更曾經開拍自家版《包青天》，亞視搵返金超群演包公。當年亞視版《包青天》製作人楊紹鴻，早前喺自己嘅youtube訪談節目，請到近年甚少露面嘅金超群擔任嘉賓，而金超群亦相當重視訪問，以包公「黑面」化妝兼古裝造型現身，誠意十足。

金超群當年拍《包青天》時，為表尊重而決定於拍劇期間唔同太太行房，殊不知劇集大受歡迎，由15集添食至二百幾集，更連續23年演包公。楊紹鴻提到金超群呢項「壯舉」，金則自言扮演一個比較要尊重嘅角色之前，會許下一些承諾，因此扮演包公期間不行房。咁多年來阿嫂咪好dry？金就回答「當然不可能，每年不會拍12個月嘛」！