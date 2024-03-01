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娛樂
2024-03-01 10:15:46

包青天金超群極罕受訪透露想出山　親解「為演包公禁慾廿年」之謎

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包青天金超群罕有現身 為演包公不行房 一禁20年？親答「當然不可能」

90年代台劇《包青天》風行全亞洲，飾演主角包拯嘅台灣演員金超群迅速走紅之外，更成為「御用包公」，多年來拍過多套以包青天為主題嘅劇集，演出集數高達6百集。

「當然不可能，每年不會拍12個月嘛」

90年代TVB及亞視為《包青天》爭餐飽，更曾經開拍自家版《包青天》，亞視搵返金超群演包公。當年亞視版《包青天》製作人楊紹鴻，早前喺自己嘅youtube訪談節目，請到近年甚少露面嘅金超群擔任嘉賓，而金超群亦相當重視訪問，以包公「黑面」化妝兼古裝造型現身，誠意十足。

金超群當年拍《包青天》時，為表尊重而決定於拍劇期間唔同太太行房，殊不知劇集大受歡迎，由15集添食至二百幾集，更連續23年演包公。楊紹鴻提到金超群呢項「壯舉」，金則自言扮演一個比較要尊重嘅角色之前，會許下一些承諾，因此扮演包公期間不行房。咁多年來阿嫂咪好dry？金就回答「當然不可能，每年不會拍12個月嘛」！

唔行房以外，金超群對包青天可謂誠意十足，最堅嘅係1997年喺內地青島自資興建影視城，用嚟專門拍包公劇集，後來因為難以應付先至易手。金超群已經72歲，佢都不得不承認拍戲需要嘅體力唔少，拍《包青天》嘅辛酸都唔少，例如氣溫超過十度就已經出汗，加上黑面妝好厚，一溶就要補，相當麻煩。

有計劃開拍《白髮包青天》

但係金超群始終對包公嘅故事情有獨鍾，有計劃開拍《白髮包青天》，講述包大人離開開封府升任樞密副使嘅故事，金超群仲話已經試過造型，形容白髮黑面嘅包大人「美得不得了」。

不過拍唔拍得成都好視乎金超群狀態，因為佢2016年時發現有腦腫瘤，影響身體機能，因此要開刀切除，之後就深居簡出鮮有露面，早前承認已婚嘅「展昭」何家勁提到「包大人」狀態時形容對方術後元氣大傷，而家金超群同太太一年先出門五六次，生活無憂。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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