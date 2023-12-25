北極潮什麼｜梁芷珮與北極熊「擦身而過」自揭從沒戴婚戒

由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持一共六集的《北極潮什麼》今（25日）晚起播出最後三集 。今（25日）晚播出一集，梁芷珮離開極地探險船到世界第五大島嶼、同時是加拿大最大島嶼的巴芬島（BAFFIN BAY）小鎮龐德恩萊特，探訪美洲原住民之一的因紐特人，了解他們的生活文化及欣賞原住民表演。

Christy與年輕的因紐特人打成一片，並提及拍攝片段會在香港的電視台播映，眾人露出驚訝表情齊聲嗌「Wow」之餘，還透過鏡頭向香港觀眾打招呼，並笑稱：「我哋都想去香港！」Christy又到比奇島（BEECHEY ISLAND）參觀18世紀時極地探險家的足跡及生活紀錄，探索極地歷史。